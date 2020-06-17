В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID

В Донецкой области мужчину, умершего после черепно-мозговой травмы, отнесли к статистике смертности от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Отмечается, что 15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больнице умер мужчина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».

«Он - из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался», - написал глава ОГА.

Мужчина госпитализировали в больницу, где он впоследствии и скончался. Вскрытие показало наличие у мужчины двусторонней пневмонии. А полученный результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным.

«По действующим условиям ведения статистики, этот случай должны отнести к общему числу смертей - как человека с подтвержденным коронавирусом», - объяснил глава Донецкой области.