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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID
17 июня 2020 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Донецкой области мужчину, умершего после черепно-мозговой травмы, отнесли к статистике смертности от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Отмечается, что 15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больнице умер мужчина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».

«Он - из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался», - написал глава ОГА.

Мужчина госпитализировали в больницу, где он впоследствии и скончался. Вскрытие показало наличие у мужчины двусторонней пневмонии. А полученный результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным.

«По действующим условиям ведения статистики, этот случай должны отнести к общему числу смертей - как человека с подтвержденным коронавирусом», - объяснил глава Донецкой области.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID»

В Донецкой области мужчину, умершего после черепно-мозговой травмы, отнесли к статистике смертности от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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