В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID

|17 июня 2020
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В Донецкой области мужчину, умершего после черепно-мозговой травмы, отнесли к статистике смертности от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Отмечается, что 15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больнице умер мужчина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».
«Он - из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался», - написал глава ОГА.
Мужчина госпитализировали в больницу, где он впоследствии и скончался. Вскрытие показало наличие у мужчины двусторонней пневмонии. А полученный результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным.
«По действующим условиям ведения статистики, этот случай должны отнести к общему числу смертей - как человека с подтвержденным коронавирусом», - объяснил глава Донецкой области.
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12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
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• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
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• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
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В Донецкой области мужчину, умершего после черепно-мозговой травмы, отнесли к статистике смертности от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.