В Соавянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

11 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено на Донетчине в течение 17 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

7 - в Славянске,

3 - в Мариуполе,

1 - в Краматорске.

Четыре из них - у пациентов с предварительным диагнозом "пневмония". Один - во время планового обследования медработника, остальные (6) - это контактный круг лиц, у которых наличие вируса была подтверждена ранее.

Среди инфицированных лиц - 4 медработника и ребенок.

Подробнее по ситуации с заболеваемостью - смотрите в инфографике. Обратите внимание: вместо быстрых тестов отныне будет подаваться количество тестов ИФА (иммуно-ферментного анализа).

Проанализировав цифры, вы увидите, что пандемия не прошла. А потому пренебрегать карантинными мерами и правилами личной гигиены - значит подвергать опасности себя и своих близких.