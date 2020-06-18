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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Соавянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
18 июня 2020 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

11 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено на Донетчине в течение 17 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

  • 7 - в Славянске, 
  • 3 - в Мариуполе,
  • 1 - в Краматорске.

Четыре из них - у пациентов с предварительным диагнозом "пневмония". Один - во время планового обследования медработника, остальные (6) - это контактный круг лиц, у которых наличие вируса была подтверждена ранее.

Среди инфицированных лиц - 4 медработника и ребенок.

Подробнее по ситуации с заболеваемостью - смотрите в инфографике. Обратите внимание: вместо быстрых тестов отныне будет подаваться количество тестов ИФА (иммуно-ферментного анализа).

Проанализировав цифры, вы увидите, что пандемия не прошла. А потому пренебрегать карантинными мерами и правилами личной гигиены - значит подвергать опасности себя и своих близких. 

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Комментарии к статье «В Соавянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом»

11 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено на Донетчине в течение 17 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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