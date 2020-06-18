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Бездумная исполнительность

Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
18 июня 2020 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Военнослужащие Национальной гвардии Украины сдали кровь в Славянске для нужд местного населения, - сообщает группа информации и коммуникации воинской части 3035.

Гвардейцы пополнили банк крови в отделение трансфузиологии городской клинической больницы.

Как отмечают добровольцы, такие акции в первую очередь направлены на спасение жизни и здоровья людей, которые в этом нуждаются. Кроме того, для самого донора обновление кровяного баланса также действует положительно.

«Быть донором – полезно. У доноров лучший баланс холестерина и ниже его общий уровень. Значит, меньше рисков сердечно-сосудистых болезней. Также у доноров меньше рисков заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани», - отметил фельдшер медпункта войсковой части 3035 старшина Роман Кирильченко.

Напомним, что в больнице каждого города создается постоянный запас крови разных групп, который предоставляется тем, кому это крайне необходимо.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске»

Военнослужащие Национальной гвардии Украины сдали кровь в Славянске для нужд местного населения, - сообщает группа информации и коммуникации воинской части 3035.

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