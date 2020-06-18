Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске

|18 июня 2020
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Военнослужащие Национальной гвардии Украины сдали кровь в Славянске для нужд местного населения, - сообщает группа информации и коммуникации воинской части 3035.
Гвардейцы пополнили банк крови в отделение трансфузиологии городской клинической больницы.
Как отмечают добровольцы, такие акции в первую очередь направлены на спасение жизни и здоровья людей, которые в этом нуждаются. Кроме того, для самого донора обновление кровяного баланса также действует положительно.
«Быть донором – полезно. У доноров лучший баланс холестерина и ниже его общий уровень. Значит, меньше рисков сердечно-сосудистых болезней. Также у доноров меньше рисков заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани», - отметил фельдшер медпункта войсковой части 3035 старшина Роман Кирильченко.
Напомним, что в больнице каждого города создается постоянный запас крови разных групп, который предоставляется тем, кому это крайне необходимо.
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Военнослужащие Национальной гвардии Украины сдали кровь в Славянске для нужд местного населения, - сообщает группа информации и коммуникации воинской части 3035.