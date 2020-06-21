В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19

7 новых случаев COVID-19 - такова статистика этих суток, 20 июня, в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

6 - в Славянске,

1 - в Черкасской ОТГ.

Один положительный результат ПЦР-теста получил 71-летний мужчина из Славянска, у которого ранее была диагностирована пневмония, остальные (пятеро женщин из Славянска 32, 35, 46, 52, 63 лет и 59-летняя женщина из Черкасской ОТГ) - это круг контактных лиц, у которых коронавирус был обнаружен ранее.

Таким образом количество заболевших коронавирусом в Славянске достигло 93 человек.

Подробнее о ситуации с заболеваемостью - в инфографике.