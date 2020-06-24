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Бездумная исполнительность

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
24 июня 2020 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

9 инфицировано и 9 выздоровело - такова статистика заболеваемости COVID-19 за 23 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

  • 4 новые случаи зафиксированы в Славянске (мальчики 4 и 15 лет, 12-летняя девочка и 63-летний мужчина)
  • 2 в Мариуполе (11-летняя девочка и 42-летняя женщина)
  • по одному в Дружковке (44-летняя медработница); Марьинском районе (62-летняя женщина) и Лиманской ОТГ (56-летняя женщина).

Подробнее - в инфографике.

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Комментарии к статье «Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети»

9 инфицировано и 9 выздоровело - такова статистика заболеваемости COVID-19 за 23 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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