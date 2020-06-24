Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

Два учебных заведения Славянска присоединились к проекту «Безопасная и умная школа», который является гарантией того, что жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает, - сообщает «Антикризисный медиа-центр».

В ОШ №12 и в Славянской опорной школе на входе установили турникеты, ведется видеонаблюдение, а оценки выставляются в электронные журналы.

«По этому проекту у нас установлены камеры видеонаблюдения как в помещении, так и на территории школы. В продолжение проекта мы получили турникеты. Они помогут ограничить доступ тех, кто не должен быть в школе», - рассказала директор ОШ №12 Лариса Жидкова.

Еще один компонент «Умной и безопасной школы» – электронные журналы, вести которые учителя могут с помощью ноутбуков. Оценки и отметки об отсутствии вносятся в электронные дневники, к которым имеют доступ родители учеников.

Пока диджиталиация является частичной, поэтому бумажные журналы никуда не денутся, но в учебных заведениях надеются, что государство инициирует окончательный переход к стандартам «умной» школы.