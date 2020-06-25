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Бездумная исполнительность

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
25 июня 2020 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск и остановку поездов в связи со смягчением карантинных мероприятий в городе. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В связи со смягчением карантина, "Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск в Донецкой области. Также возобновила продажу билетов с назначением в этот город.

Восстановлена остановка на станции Славянск поездов дальнего следования.

  • №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка
  • №712/711 Киев – Константиновка
  • №126/125 Киев – Константиновка

Также возобновили остановку в Славянске пригородные поезда.

  • №6018 Фенольная – Лиман
  • №6225 Святогорск – Краматорск
  • №6002 Славянск – Святогорск
  • №6208 Славянск – Курдюмовка
  • №6231 Святогорск – Скотувата
  • №6244 Скотоватая – Близнюки
  • №6251 Близнюки – Скотувата
  • №6072 Скотоватая – Славянск
  • №6004 Константиновка – Святогорск
  • №6249 Лиман – Фенольная
  • №6219 Лиман – Близнюки

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Комментарии к статье «Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать»

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск и остановку поездов в связи со смягчением карантинных мероприятий в городе. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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