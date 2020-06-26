В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

Девятая смерть человека с положительным результатом на COVID-19 в Донецкой области: в Славянске умерла 74-летняя женщина. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, в течение этих суток коронавирус обнаружено еще у 12 человек:

7 в Славянске (все - женщины: 39, 44, 45, 57, 57, 58, 64 лет)

по 2 - в Мариуполе (80-летние мужчина и женщина) и Краматорске (53-летний мужчина и 60-летняя женщина)

1 в Константиновке (13-летняя девочка).

Двум мариупольским пациентам предварительно был выставлен диагноз "пневмония".

Остальные случаи - это круг контактных лиц, у которых наличие вируса была подтверждена ранее.

Более подробную статистику заболеваемости этих суток, 25 июня, смотрите в инфографике.