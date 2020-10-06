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Бездумная исполнительность

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

Татьяна Ковалева
6 октября 2020 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В марте месяце, накануне карантина, мы рассказывали своим читателям о том, что Славянская ООШ №5 получила подарок от своего бывшего выпускника, экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого. Тогда была смонтирована и установлена интерактивная сенсорная доска последнего поколения.

Тогда же была поставлена первая партия яблок от  бывшего губернатора для школы №5 Именно с этой школы он решил продолжить программу витаминизации, которая проводилась во всей Донецкой области в бытность его губернатором. В 2012-13 годах все школьники Донетчины получали в начале весны, когда явно ощущается нехватка витаминов, по полтора кг яблок. Распространить эту акцию на все городские школы тогда помешал карантин. 

И вот с началом учебного года, Андрей Шишацкий вернулся к своей идее и реализовал ее, поставив во все городские школы Славянска более 12 тысяч пакетов с яблоками. Причем этот подарок достался не только  ученикам, а и всем сотрудникам школ.

Андрей Шишацкий просит не искать в его действиях политического подтекста. Это просто подарок землякам от его благотворительного фонда «Успех».

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Комментарии к статье «Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка»

В марте месяце, накануне карантина, мы рассказывали своим читателям о том, что Славянская ООШ №5 получила подарок от своего бывшего выпускника, экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого. Тогда была смонтирована и установлена интерактивная сенсорная доска последнего поколения.

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