Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

|6 октября 2020
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В марте месяце, накануне карантина, мы рассказывали своим читателям о том, что Славянская ООШ №5 получила подарок от своего бывшего выпускника, экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого. Тогда была смонтирована и установлена интерактивная сенсорная доска последнего поколения.
Тогда же была поставлена первая партия яблок от бывшего губернатора для школы №5 Именно с этой школы он решил продолжить программу витаминизации, которая проводилась во всей Донецкой области в бытность его губернатором. В 2012-13 годах все школьники Донетчины получали в начале весны, когда явно ощущается нехватка витаминов, по полтора кг яблок. Распространить эту акцию на все городские школы тогда помешал карантин.
И вот с началом учебного года, Андрей Шишацкий вернулся к своей идее и реализовал ее, поставив во все городские школы Славянска более 12 тысяч пакетов с яблоками. Причем этот подарок достался не только ученикам, а и всем сотрудникам школ.
Андрей Шишацкий просит не искать в его действиях политического подтекста. Это просто подарок землякам от его благотворительного фонда «Успех».
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• Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
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• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
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• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
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• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
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• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
• В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать
• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
• В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть
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• Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию
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• В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок
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Комментарии к статье «Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка»
В марте месяце, накануне карантина, мы рассказывали своим читателям о том, что Славянская ООШ №5 получила подарок от своего бывшего выпускника, экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого. Тогда была смонтирована и установлена интерактивная сенсорная доска последнего поколения.