Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии после реконструкции областного диагностического центра в Славянске, который должен стать самым мощным на севере Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

Диагностический центр размещен в здании бывшей железнодорожной больницы, которая была полностью реконструирована. Помещение максимально адаптировано к потребностям маломобильных групп населения и людей с недостатками зрения. "Запуск центра значительно повысит качество предоставления диагностических услуг жителям Донецкой области, путем выполнения узкоспециализированных и высокотехнологичных исследований", - говорится в сообщении.

Общая стоимость строительства и закупки оборудования составляет более 330 млн грн.

Владимир Зеленский осмотрел новые кабинеты МРТ и КТ, отделение диагностической эндоскопии и отделения интервенционной хирургии для проведения лечения в течение суток.

В центре предусмотрена максимальная компьютеризация с использованием Медицинской информационной системы и электронной очереди с возможностью бронирования очереди онлайн.

Владимир Зеленский во время общения с работниками диагностического центра отметил, что наличие высококвалифицированных врачей и современного оборудования - залог предоставления качественной медицинской помощи.

Кроме того, Президенту также представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске. Она должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей стране. Такое медучреждение в Краматорске сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 миллиона жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Проект предусматривает создание в составе больницы мощного консультативно-диагностического подразделения, оснащенного высокоточным медицинским оборудованием с использованием методов экспресс-диагностики наиболее распространенных болезней. Консультативное отделение рассчитано на 600 посещений в смену. Стационарную помощь планируют оказывать в самих отделениях.

Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млнр грн, общая смета - 8 млрд грн. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.

Глава государства заверил, что финансирование будет обеспечено. «У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем», - подчеркнул Владимир Зеленский.

При этом Президент акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.