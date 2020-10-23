Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

|23 октября 2020
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии после реконструкции областного диагностического центра в Славянске, который должен стать самым мощным на севере Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.
Диагностический центр размещен в здании бывшей железнодорожной больницы, которая была полностью реконструирована. Помещение максимально адаптировано к потребностям маломобильных групп населения и людей с недостатками зрения. "Запуск центра значительно повысит качество предоставления диагностических услуг жителям Донецкой области, путем выполнения узкоспециализированных и высокотехнологичных исследований", - говорится в сообщении.
Общая стоимость строительства и закупки оборудования составляет более 330 млн грн.
Владимир Зеленский осмотрел новые кабинеты МРТ и КТ, отделение диагностической эндоскопии и отделения интервенционной хирургии для проведения лечения в течение суток.
В центре предусмотрена максимальная компьютеризация с использованием Медицинской информационной системы и электронной очереди с возможностью бронирования очереди онлайн.
Владимир Зеленский во время общения с работниками диагностического центра отметил, что наличие высококвалифицированных врачей и современного оборудования - залог предоставления качественной медицинской помощи.
Кроме того, Президенту также представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске. Она должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей стране. Такое медучреждение в Краматорске сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 миллиона жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Проект предусматривает создание в составе больницы мощного консультативно-диагностического подразделения, оснащенного высокоточным медицинским оборудованием с использованием методов экспресс-диагностики наиболее распространенных болезней. Консультативное отделение рассчитано на 600 посещений в смену. Стационарную помощь планируют оказывать в самих отделениях.
Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млнр грн, общая смета - 8 млрд грн. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.
Глава государства заверил, что финансирование будет обеспечено. «У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем», - подчеркнул Владимир Зеленский.
При этом Президент акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.
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22 октября 2020
• В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту
• В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне
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• Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами
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• Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок
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• Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
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• Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии после реконструкции областного диагностического центра в Славянске, который должен стать самым мощным на севере Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.