Славянск стал участником проекта Евросоюза

|28 октября 2020
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Славянск присоединился к проекту Европейского Союза «Мэры за экономический рост», - сообщает пресс-служба горсовета.
Его суть заключается в помощи и поддержке, которую будет оказывать Евросоюз муниципалитетам стран Восточного партнерства.
«После того, как город присоединится к этой инициативе, секретариат будет сотрудничать с подписантом для предоставления ему поддержки по разным направлениям. Это помощь в осведомлении своего потенциала для обеспечения местного экономического развития, разработка собственных адаптивных решений для реализации положительных изменений на практике и другое», - рассказал начальник управления экономического и инвестиционного развития Виктор Смиренский.
Цель программы – создать разветвленную региональную профессиональное сообщество для обмена опытом, историями успеха, инициативами, полезными для экономики города.
В рамках проекта предполагается сотрудничество власти, промышленного сектора и общественности для написания плана действия местного экономического развития.
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• Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года
• НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций
• Колики: массаж животика или упражнения?
• Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев
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• Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА
• «Долучайся!» – програма сприяння громадській активності
• Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19
22 октября 2020
• В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту
• В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне
• Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова
• Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами
• Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине
• Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок
21 октября 2020
• Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2
• Ученики младших классов вернутся в школу после каникул
• Киберспорт завоевывает позиции
• В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных
• Особенности работы психиатра и его специализации
• Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
17 октября 2020
• Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен
• В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году
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Комментарии к статье «Славянск стал участником проекта Евросоюза»
Славянск присоединился к проекту Европейского Союза «Мэры за экономический рост», - сообщает пресс-служба горсовета.