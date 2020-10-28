 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Славянск стал участником проекта Евросоюза
28 октября 2020 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянск присоединился к проекту Европейского Союза «Мэры за экономический рост», - сообщает пресс-служба горсовета.

Его суть заключается в помощи и поддержке, которую будет оказывать Евросоюз муниципалитетам стран Восточного партнерства. 

«После того, как город присоединится к этой инициативе, секретариат будет сотрудничать с подписантом для предоставления ему поддержки по разным направлениям. Это помощь в осведомлении своего потенциала для обеспечения местного экономического развития, разработка собственных адаптивных решений для реализации положительных изменений на практике и другое», - рассказал начальник управления экономического и инвестиционного развития Виктор Смиренский.

Цель программы – создать разветвленную региональную профессиональное сообщество для обмена опытом, историями успеха, инициативами, полезными для экономики города. 

В рамках проекта предполагается сотрудничество власти, промышленного сектора и общественности для написания плана действия местного экономического развития.
По материалам: Остров

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

28 октября 2020

Славянск стал участником проекта Евросоюза

В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата

Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года

НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций

Колики: массаж животика или упражнения?

Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

23 октября 2020

На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров

Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

Появилось описание и фото главной новогодней елки Украины

В Украине появилась новая ледовая арена

Как подобрать качественную спортивную одежду

Украина перейдет на зимнее время 25 октября

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

22 октября 2020

В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

Особенности работы психиатра и его специализации

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

17 октября 2020

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

Также в разделе

Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

— 23 октября 2020 —

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии после реконструкции областного диагностического центра в Славянске, который должен стать самым мощным на севере Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

Читать далее ⇒

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

— 13 октября 2020 —

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

Читать далее ⇒

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

— 6 октября 2020 —

В марте месяце, накануне карантина, мы рассказывали своим читателям о том, что Славянская ООШ №5 получила подарок от своего бывшего выпускника, экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого. Тогда была смонтирована и установлена интерактивная сенсорная доска последнего поколения.

Читать далее ⇒

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

— 18 августа 2020 —

На улицах Славянска, появились билборды, на которых изображены бывшая городской глава Славянска Неля Штепа и текст на русском языке. На борде рядом с фотографией Штепы надпись: "Славянск за мир и развитие".

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянск стал участником проекта Евросоюза»

Славянск присоединился к проекту Европейского Союза «Мэры за экономический рост», - сообщает пресс-служба горсовета.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата

Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года

НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Украине появилась новая ледовая арена

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 октября 2020

Славянск стал участником проекта Евросоюза

В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата

Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года

НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций

Колики: массаж животика или упражнения?

Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

23 октября 2020

На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров

Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

Появилось описание и фото главной новогодней елки Украины

В Украине появилась новая ледовая арена

Как подобрать качественную спортивную одежду

Украина перейдет на зимнее время 25 октября

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

22 октября 2020

В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

Особенности работы психиатра и его специализации

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

17 октября 2020

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top