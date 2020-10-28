Славянск стал участником проекта Евросоюза

Его суть заключается в помощи и поддержке, которую будет оказывать Евросоюз муниципалитетам стран Восточного партнерства.

«После того, как город присоединится к этой инициативе, секретариат будет сотрудничать с подписантом для предоставления ему поддержки по разным направлениям. Это помощь в осведомлении своего потенциала для обеспечения местного экономического развития, разработка собственных адаптивных решений для реализации положительных изменений на практике и другое», - рассказал начальник управления экономического и инвестиционного развития Виктор Смиренский.

Цель программы – создать разветвленную региональную профессиональное сообщество для обмена опытом, историями успеха, инициативами, полезными для экономики города.

В рамках проекта предполагается сотрудничество власти, промышленного сектора и общественности для написания плана действия местного экономического развития.