|8 ноября 2020
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала отделу образования Славянского городского совета продлить осенние каникулы в учебных заведениях до 15 ноября, - сообщает пресс-служба горсовета.
Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Таким образом, школьники не выйдут на занятия 9 ноября, а будут отдыхать до 15 числа включительно. Как именно дети продолжат обучение после этой даты, будет сообщено дополнительно.
Напомним, что ранее после каникул за парты должны были сесть ученики 1-4, 9 и 11 классов. Школьники среднего звена должны были учиться дистанционно.
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• Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев
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• Украина перейдет на зимнее время 25 октября
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• В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту
• В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне
• Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова
• Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами
• Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине
• Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок
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• Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2
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Комментарии к статье «Школьные каникулы в Славянске продлили»
Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала отделу образования Славянского городского совета продлить осенние каникулы в учебных заведениях до 15 ноября, - сообщает пресс-служба горсовета.