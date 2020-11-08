 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Школьные каникулы в Славянске продлили
8 ноября 2020 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала отделу образования Славянского городского совета продлить осенние каникулы в учебных заведениях до 15 ноября, - сообщает пресс-служба горсовета.

Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Таким образом, школьники не выйдут на занятия 9 ноября, а будут отдыхать до 15 числа включительно. Как именно дети продолжат обучение после этой даты, будет сообщено дополнительно.

Напомним, что ранее после каникул за парты должны были сесть ученики 1-4, 9 и 11 классов. Школьники среднего звена должны были учиться дистанционно.
По материалам: Остров

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 ноября 2020

Школьные каникулы в Славянске продлили

Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»

В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами

Обама трогательно поздравил Байдена с победой

Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице

28 октября 2020

Славянск стал участником проекта Евросоюза

В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата

Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года

НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций

Колики: массаж животика или упражнения?

Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

23 октября 2020

На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров

Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

Появилось описание и фото главной новогодней елки Украины

В Украине появилась новая ледовая арена

Как подобрать качественную спортивную одежду

Украина перейдет на зимнее время 25 октября

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

22 октября 2020

В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

Также в разделе

Славянск стал участником проекта Евросоюза

— 28 октября 2020 —

Славянск присоединился к проекту Европейского Союза «Мэры за экономический рост», - сообщает пресс-служба горсовета.

Читать далее ⇒

Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

— 23 октября 2020 —

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии после реконструкции областного диагностического центра в Славянске, который должен стать самым мощным на севере Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

Читать далее ⇒

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

— 13 октября 2020 —

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

Читать далее ⇒

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

— 6 октября 2020 —

В марте месяце, накануне карантина, мы рассказывали своим читателям о том, что Славянская ООШ №5 получила подарок от своего бывшего выпускника, экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого. Тогда была смонтирована и установлена интерактивная сенсорная доска последнего поколения.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Школьные каникулы в Славянске продлили»

Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала отделу образования Славянского городского совета продлить осенние каникулы в учебных заведениях до 15 ноября, - сообщает пресс-служба горсовета.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»

В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами

Обама трогательно поздравил Байдена с победой

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Украине появилась новая ледовая арена

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 ноября 2020

Школьные каникулы в Славянске продлили

Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»

В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами

Обама трогательно поздравил Байдена с победой

Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице

28 октября 2020

Славянск стал участником проекта Евросоюза

В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата

Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года

НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций

Колики: массаж животика или упражнения?

Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

23 октября 2020

На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров

Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

Появилось описание и фото главной новогодней елки Украины

В Украине появилась новая ледовая арена

Как подобрать качественную спортивную одежду

Украина перейдет на зимнее время 25 октября

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

22 октября 2020

В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top