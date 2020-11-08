Школьные каникулы в Славянске продлили

Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала отделу образования Славянского городского совета продлить осенние каникулы в учебных заведениях до 15 ноября, - сообщает пресс-служба горсовета.

Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Таким образом, школьники не выйдут на занятия 9 ноября, а будут отдыхать до 15 числа включительно. Как именно дети продолжат обучение после этой даты, будет сообщено дополнительно.

Напомним, что ранее после каникул за парты должны были сесть ученики 1-4, 9 и 11 классов. Школьники среднего звена должны были учиться дистанционно.