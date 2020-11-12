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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Славянск не будет вводить карантин выходного дня
12 ноября 2020 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Городской глава Славянска Вадим Лях заявил, что власти города не будут вводить карантин выходного дня 14 и 15 ноября. Он ссылается на то, что Кабмин не принимает во внимание реалии небольших населенных пунктов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение", - сказал мэр.

Мэр заявил, что выходные в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеют существенные различия. Согласно его мнению, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее письмо уже направлено в Кабмин.

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни — единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", - добавил Лях.

Также он призвал всех жителей города соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, вчера, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Жесткий карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В выходные дни в стране будут работать только объекты критической инфраструктуры, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «Славянск не будет вводить карантин выходного дня»

Городской глава Славянска Вадим Лях заявил, что власти города не будут вводить карантин выходного дня 14 и 15 ноября. Он ссылается на то, что Кабмин не принимает во внимание реалии небольших населенных пунктов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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