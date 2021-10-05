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В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
5 октября 2021 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске Донецкой области из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей. Кроме того, не работает местное отделение для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Славянска.

По словам заместителя руководителя Славянской городской ВГА Юрия Подлесного, в городе ежедневно фиксируют до 80 новых случаев COVID.

"Сейчас несколько случаев заболевания выявлены в Центре реабилитации детей на улице Короленко. Поэтому он находится на карантине ", - отметил он.

Также сообщается, что в городе не работает отделение для "ковидных" больных. Тех, кому нужна госпитализация, доставляют в больницы в городах Краматорск, Константиновка, Бахмут и Николаевка.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей»

В Славянске Донецкой области из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей. Кроме того, не работает местное отделение для пациентов с коронавирусом.

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