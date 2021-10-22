В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Две спортплощадки в рамках проекта «Активные парки – локации здоровой Украины» открылись в Славянске 22 октября. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.

К тому, что размещен в парке «Шелковичный», добавились локации в микрорайонах «Лесной» и «Химик».

«Активный парк» представляет собой комплекс несложных тренажеров со спортинвентарем. Его изюминка – в табличках с QR-кодами. Они позволяют выбрать не только уровень сложности, но и личного виртуального тренера для занятий.

«В городе стало больше на две спортплощадки... Надеюсь, славянцы будут бережно относиться к новым локациям, и они помогут приобщиться к спорту людям самых разных возрастных категорий», - написал Вадим Лях.

Напомним, что старт социальному проекту «Активные парки – локации здоровой Украина» в Донецкой области дали в парке им. А.С. Пушкина в Краматорске 23 июля. Далее в регионе открыли два «активных» парка в Бахмуте, по одному – в Авдеевке, Волновахе, Угледаре, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Лимане, Марьинке, Мариуполе, Покровске, пгт Александровке.

В сентябре спортивные локации заработали в Соледаре, Торецке, Курахово, Селидово и Славянске, в октябре – в Иллиновской громаде.