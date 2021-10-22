|22 октября 2021
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Две спортплощадки в рамках проекта «Активные парки – локации здоровой Украины» открылись в Славянске 22 октября. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.
К тому, что размещен в парке «Шелковичный», добавились локации в микрорайонах «Лесной» и «Химик».
«Активный парк» представляет собой комплекс несложных тренажеров со спортинвентарем. Его изюминка – в табличках с QR-кодами. Они позволяют выбрать не только уровень сложности, но и личного виртуального тренера для занятий.
«В городе стало больше на две спортплощадки... Надеюсь, славянцы будут бережно относиться к новым локациям, и они помогут приобщиться к спорту людям самых разных возрастных категорий», - написал Вадим Лях.
Напомним, что старт социальному проекту «Активные парки – локации здоровой Украина» в Донецкой области дали в парке им. А.С. Пушкина в Краматорске 23 июля. Далее в регионе открыли два «активных» парка в Бахмуте, по одному – в Авдеевке, Волновахе, Угледаре, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Лимане, Марьинке, Мариуполе, Покровске, пгт Александровке.
В сентябре спортивные локации заработали в Соледаре, Торецке, Курахово, Селидово и Славянске, в октябре – в Иллиновской громаде.
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• В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
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• Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
• Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах
• Украина остается в зеленом списке ЕС
• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
• Разновидности и особенности кредитов
• Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
• Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
• Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
• IPTV-плейлист: что это такое?
• Учителей без прививки начнут отстранять от работы
• На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда
9 октября 2021
• Минздрав взялся за развитие телемедицины
• В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация
• Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду
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Комментарии к статье «В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом»
Две спортплощадки в рамках проекта «Активные парки – локации здоровой Украины» открылись в Славянске 22 октября. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.