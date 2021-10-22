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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
22 октября 2021 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Движение по мосту через реку Казенный Торец открыли в Славянске 22 октября после трех с половиной месяцев ремонта. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

Путепровод потерпел частичное разрушение в марте этого года. На нем образовалось сквозное отверстие в пределах проезжей части. Важную для города транспортную артерию признали аварийной и на время ремонта организовали объездной маршрут.

«Работы начались в июле, и уже сейчас 89-метровый мост готов к использованию. Общая стоимость ремонта составила почти 47 млн гривен. Спасибо всем, кто присоединился к восстановлению этого важного объекта», - написал Павел Кириленко.

С сегодняшнего дня мост через реку Казенный Торец по ул. Свободы официально открыт для движения транспортных средств.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец»

Движение по мосту через реку Казенный Торец открыли в Славянске 22 октября после трех с половиной месяцев ремонта. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

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