В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

Движение по мосту через реку Казенный Торец открыли в Славянске 22 октября после трех с половиной месяцев ремонта. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

Путепровод потерпел частичное разрушение в марте этого года. На нем образовалось сквозное отверстие в пределах проезжей части. Важную для города транспортную артерию признали аварийной и на время ремонта организовали объездной маршрут.

«Работы начались в июле, и уже сейчас 89-метровый мост готов к использованию. Общая стоимость ремонта составила почти 47 млн гривен. Спасибо всем, кто присоединился к восстановлению этого важного объекта», - написал Павел Кириленко.

С сегодняшнего дня мост через реку Казенный Торец по ул. Свободы официально открыт для движения транспортных средств.