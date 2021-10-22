В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

|22 октября 2021
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Движение по мосту через реку Казенный Торец открыли в Славянске 22 октября после трех с половиной месяцев ремонта. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.
Путепровод потерпел частичное разрушение в марте этого года. На нем образовалось сквозное отверстие в пределах проезжей части. Важную для города транспортную артерию признали аварийной и на время ремонта организовали объездной маршрут.
«Работы начались в июле, и уже сейчас 89-метровый мост готов к использованию. Общая стоимость ремонта составила почти 47 млн гривен. Спасибо всем, кто присоединился к восстановлению этого важного объекта», - написал Павел Кириленко.
С сегодняшнего дня мост через реку Казенный Торец по ул. Свободы официально открыт для движения транспортных средств.
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• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
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• Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
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• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
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• Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
• Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
• Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
• IPTV-плейлист: что это такое?
• Учителей без прививки начнут отстранять от работы
• На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда
9 октября 2021
• Минздрав взялся за развитие телемедицины
• В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация
• Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду
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Комментарии к статье «В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец»
Движение по мосту через реку Казенный Торец открыли в Славянске 22 октября после трех с половиной месяцев ремонта. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.