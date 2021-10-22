В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

Он создан на базе Центра детского и юношеского творчества по ул. Центральная, 39. Центр вакцинации будет работать с 9:00 до 16:00 без выходных.

Прививку здесь может получить каждый желающий в возрасте от 18 лет. При себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность и идентификационный код.

Напомним, что сделать прививку в Славянске можно также в центрах массовой вакцинации в центральной библиотеке по пл. Соборная, 2А (с 09:00 до 14:00 ежедневно) и в центральном отделении «Укрпочты» по ул. Свободы, 1 (с 9:00 до 14:00 по будням).