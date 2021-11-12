В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы

|12 ноября 2021
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Ученики младших классов школ Славянска выходят на учебу в очном формате с 16 ноября. Об этом со ссылкой на решение городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил председатель военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.
«Со вторника, 16 ноября, в школах Славянской громады возобновляются очные занятия для учеников 1-4 классов. Также разрешены индивидуальные занятия в школах искусств и спортшколах», - написал Вадим Лях.
По его словам, это стало возможным благодаря тому, что в городе наметился небольшой, но стабильный спад заболеваемости COVID-19. Если в течение прошлой неделе в Славянске фиксировалось до 230 новых случаев инфицирования ежедневно, то со вторника, 9 ноября, – от 95 до 139.
На следующем заседании городская комиссия по ТБ и ЧС примет решение о возможности возобновления обучения в очном режиме для учащихся средних и старших классов.
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9 ноября 2021
• Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
• В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
• ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
• В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации
• Быстрое получение микрозайма на карту
• Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине
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6 ноября 2021
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• Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
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• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
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• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
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Комментарии к статье «В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы»
Ученики младших классов школ Славянска выходят на учебу в очном формате с 16 ноября. Об этом со ссылкой на решение городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил председатель военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.