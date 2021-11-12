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Бездумная исполнительность

В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы
12 ноября 2021 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ученики младших классов школ Славянска выходят на учебу в очном формате с 16 ноября. Об этом со ссылкой на решение городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил председатель военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.

«Со вторника, 16 ноября, в школах Славянской громады возобновляются очные занятия для учеников 1-4 классов. Также разрешены индивидуальные занятия в школах искусств и спортшколах», - написал Вадим Лях.

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что в городе наметился небольшой, но стабильный спад заболеваемости COVID-19. Если в течение прошлой неделе в Славянске фиксировалось до 230 новых случаев инфицирования ежедневно, то со вторника, 9 ноября, – от 95 до 139.

На следующем заседании городская комиссия по ТБ и ЧС примет решение о возможности возобновления обучения в очном режиме для учащихся средних и старших классов.
По материалам: Остров

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Ученики младших классов школ Славянска выходят на учебу в очном формате с 16 ноября. Об этом со ссылкой на решение городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил председатель военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.

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