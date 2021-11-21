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Бездумная исполнительность

В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы
18 ноября 2021 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Завершена реконструкция корпуса терапевтического отделения в Славянской городской больнице №1. Об этом 18 ноября сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

В здании полностью обновили внутренние коммуникации и установили новую систему вентиляции. Всего в корпусе предусмотрено 100 коек для больных.

«После ремонта корпус стал энергоэффективным и экономным в эксплуатации. Здесь предусмотрены необходимые удобства для маломобильных людей, в частности, установлены пандусы и лифт. Осталось только довести до конца благоустройство близлежащей территории», - написал Павел Кириленко.

Общая стоимость реконструкции составила 31,7 млн гривен.

Проект реализован благодаря Чрезвычайной кредитной программе по восстановлению Украины Европейского инвестиционного банка и национальной программе «Большое строительство».
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы»

Завершена реконструкция корпуса терапевтического отделения в Славянской городской больнице №1. Об этом 18 ноября сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

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