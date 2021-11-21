В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

|18 ноября 2021
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Завершена реконструкция корпуса терапевтического отделения в Славянской городской больнице №1. Об этом 18 ноября сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.
В здании полностью обновили внутренние коммуникации и установили новую систему вентиляции. Всего в корпусе предусмотрено 100 коек для больных.
«После ремонта корпус стал энергоэффективным и экономным в эксплуатации. Здесь предусмотрены необходимые удобства для маломобильных людей, в частности, установлены пандусы и лифт. Осталось только довести до конца благоустройство близлежащей территории», - написал Павел Кириленко.
Общая стоимость реконструкции составила 31,7 млн гривен.
Проект реализован благодаря Чрезвычайной кредитной программе по восстановлению Украины Европейского инвестиционного банка и национальной программе «Большое строительство».
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• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
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18 ноября 2021
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12 ноября 2021
• В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы
• Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах
• Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего
• Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE
• Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список
• Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата
9 ноября 2021
• Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
• В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
• ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
• В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации
• Быстрое получение микрозайма на карту
• Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине
• Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине
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Комментарии к статье «В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы»
Завершена реконструкция корпуса терапевтического отделения в Славянской городской больнице №1. Об этом 18 ноября сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.