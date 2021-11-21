В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

Завершена реконструкция корпуса терапевтического отделения в Славянской городской больнице №1. Об этом 18 ноября сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

В здании полностью обновили внутренние коммуникации и установили новую систему вентиляции. Всего в корпусе предусмотрено 100 коек для больных.

«После ремонта корпус стал энергоэффективным и экономным в эксплуатации. Здесь предусмотрены необходимые удобства для маломобильных людей, в частности, установлены пандусы и лифт. Осталось только довести до конца благоустройство близлежащей территории», - написал Павел Кириленко.

Общая стоимость реконструкции составила 31,7 млн гривен.

Проект реализован благодаря Чрезвычайной кредитной программе по восстановлению Украины Европейского инвестиционного банка и национальной программе «Большое строительство».