В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

Центр развития детей дошкольного возраста появится в Славянске при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом 19 ноября сообщил председатель городской военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.

Представители фонда, осмотрев дошкольные учреждения по всей области, в качестве локации для нового проекта выбрали детсад №26 в Славянске.

«Тому есть несколько причин. На сегодня недавно отремонтированный сад «Буратино», расположенный на ул. Ярослава Мудрого, заполнен на 40%. Его посещают 72 воспитанника, 148 мест пока остаются свободными. Это дало возможность задуматься о более рациональном использовании имеющихся площадей», - пояснил Вадим Лях.

По его словам, будущий Центр развития решено оборудовать в пустом крыле здания. Международные доноры планируют вложить в обустройство до полумиллиона гривен. Работы начнутся этой зимой.

В нем дети смогут заниматься в кружках, студиях, получать психологическую и логопедическую помощь. Здесь появятся реабилитационная и сенсорная комнаты. Помещения будут соответствовать всем требованиям инклюзии.

Все услуги для детей будут бесплатными. При этом в другом крыле детсад продолжит свою работу в обычном режиме.