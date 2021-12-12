У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

|12 декабря 2021
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Представительство партии "Батькивщина" в Славянской городской общине Донецкой области возглавит местный предприниматель - Артем Скиданов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.
"Я - житель Донбасса, родился там. Поэтому знаю все проблемы, которые есть в нашем регионе. В частности, в Славянске и Славянском районе. Думаю, что нас ждут хорошие времена, невзирая на те проблемы, которые на сегодня существуют", - заявил он.
По словам Скиданова, он разделяет идеологию "Батькивщины", поэтому и решил присоединиться к этой политической силе. Это его первая политическая партия.
Отметим, Артем Скиданов - специалист с большим опытом работы в разных сферах бизнеса. С 2014 года является учредителем группы компании ООО "Эковизер", г. Киев (Международный Кооп Центр, г. Киев, ЧП "Укрславторг", г. Славянск). В 2015–2019 гг. занимал должность директора компании "Юнакс".
Получил несколько высших образований. В частности, окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, Полтавский университет экономики и торговли, Университет последипломного образования Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, Национальный университет пищевых технологий и Славянский государственный педагогический институт.
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• Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)
• Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира
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• Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение
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7 декабря 2021
• В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники
• Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
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• Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?
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• Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
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1 декабря 2021
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• В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП
• С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого
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Представительство партии "Батькивщина" в Славянской городской общине Донецкой области возглавит местный предприниматель - Артем Скиданов.