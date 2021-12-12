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Фотофакт

Бездумная исполнительность

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель
12 декабря 2021 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Представительство партии "Батькивщина" в Славянской городской общине Донецкой области возглавит местный предприниматель - Артем Скиданов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Я - житель Донбасса, родился там. Поэтому знаю все проблемы, которые есть в нашем регионе. В частности, в Славянске и Славянском районе. Думаю, что нас ждут хорошие времена, невзирая на те проблемы, которые на сегодня существуют", - заявил он.

По словам Скиданова, он разделяет идеологию "Батькивщины", поэтому и решил присоединиться к этой политической силе. Это его первая политическая партия.

Отметим, Артем Скиданов - специалист с большим опытом работы в разных сферах бизнеса. С 2014 года является учредителем группы компании ООО "Эковизер", г. Киев (Международный Кооп Центр, г. Киев, ЧП "Укрславторг", г. Славянск). В 2015–2019 гг. занимал должность директора компании "Юнакс".

Получил несколько высших образований. В частности, окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, Полтавский университет экономики и торговли, Университет последипломного образования Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, Национальный университет пищевых технологий и Славянский государственный педагогический институт.
По материалам: РБК-Украина

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Представительство партии "Батькивщина" в Славянской городской общине Донецкой области возглавит местный предприниматель - Артем Скиданов.

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