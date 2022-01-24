|24 января 2022
|Просмотров: 76
|
«Университет третьего возраста» начал работу на базе Центра развития взрослых в Славянске, - сообщает «Суспільне: Донбас».
Получить знания здесь можно по нескольким направлениям. Курсы на волонтерских началах ведут преподаватели Донбасского государственного педагогического университета. Возрастная категория посетителей университета – люди старше 50 лет.
Компьютерные курсы в «Университете третьего возраста» в настоящее время посещают около 30 человек. Они разделены на две группы. Здесь также преподают украинский и английский языки, психологию. Есть занятия по фитнесу. Направления обучения слушатели выбирают самостоятельно.
«Больше всего посетителей интересует работа в интернете: что можно интересного найти, каким образом пользоваться, как овладеть компьютерной графикой. Кто-то работает самостоятельно в гугл-классе, а кому-то на изучение нужно немного больше времени», - говорит доцент кафедры методики обучения математике ДГПУ Наталья Кайдан.
Учебные курсы длятся два месяца, после этого слушатели получают сертификаты.
В феврале в центре также должны появиться занятия, направленные на развитие культуры межличностных отношений.
24 января 2022
• Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих
• В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+
• Креативні подарунки на всі випадки життя
• Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие
• Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри
23 января 2022
• В “Дії” запустят услугу “єЗахист”
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу
• Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая
• Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ
19 января 2022
• Украинцам разрешили покупку лекарств за "вовину тысячу". Кому и когда это станет доступным
• Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года
• Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек
• Как защитить свою собственность в непредвиденных ситуациях
• В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего
• На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса
• Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ
• В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
• Названы самые шумные города Европы
14 января 2022
• ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен
• Музичні інструменти: як обрати гітару
• Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%
13 января 2022
• Вдвое больше, чем в 2020-м: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии
• В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей
• Холодильники Атлант: почему покупатели все чаще выбирают минского производителя?
• Обворовали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев
• COVID становится эндемическим заболеванием - ВОЗ
11 января 2022
• В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто
• Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года
— 12 декабря 2021 —
Представительство партии "Батькивщина" в Славянской городской общине Донецкой области возглавит местный предприниматель - Артем Скиданов.
— 21 ноября 2021 —
Центр развития детей дошкольного возраста появится в Славянске при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом 19 ноября сообщил председатель городской военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.
— 18 ноября 2021 —
Завершена реконструкция корпуса терапевтического отделения в Славянской городской больнице №1. Об этом 18 ноября сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.
— 12 ноября 2021 —
Ученики младших классов школ Славянска выходят на учебу в очном формате с 16 ноября. Об этом со ссылкой на решение городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил председатель военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.
Приветствую, гость! Вход
24 января 2022
• Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих
• В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+
• Креативні подарунки на всі випадки життя
• Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие
• Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри
23 января 2022
• В “Дії” запустят услугу “єЗахист”
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу
• Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая
• Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ
19 января 2022
• Украинцам разрешили покупку лекарств за "вовину тысячу". Кому и когда это станет доступным
• Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года
• Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек
• Как защитить свою собственность в непредвиденных ситуациях
• В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего
• На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса
• Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ
• В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
• Названы самые шумные города Европы
14 января 2022
• ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен
• Музичні інструменти: як обрати гітару
• Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%
13 января 2022
• Вдвое больше, чем в 2020-м: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии
• В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей
• Холодильники Атлант: почему покупатели все чаще выбирают минского производителя?
• Обворовали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев
• COVID становится эндемическим заболеванием - ВОЗ
11 января 2022
• В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто
• Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+»
«Университет третьего возраста» начал работу на базе Центра развития взрослых в Славянске, - сообщает «Суспільне: Донбас».