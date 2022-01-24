В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Получить знания здесь можно по нескольким направлениям. Курсы на волонтерских началах ведут преподаватели Донбасского государственного педагогического университета. Возрастная категория посетителей университета – люди старше 50 лет.

Компьютерные курсы в «Университете третьего возраста» в настоящее время посещают около 30 человек. Они разделены на две группы. Здесь также преподают украинский и английский языки, психологию. Есть занятия по фитнесу. Направления обучения слушатели выбирают самостоятельно.

«Больше всего посетителей интересует работа в интернете: что можно интересного найти, каким образом пользоваться, как овладеть компьютерной графикой. Кто-то работает самостоятельно в гугл-классе, а кому-то на изучение нужно немного больше времени», - говорит доцент кафедры методики обучения математике ДГПУ Наталья Кайдан.

Учебные курсы длятся два месяца, после этого слушатели получают сертификаты.

В феврале в центре также должны появиться занятия, направленные на развитие культуры межличностных отношений.