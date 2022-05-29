Остановлена работа Славянской ТЭС

С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей принято решение об остановке работы Славянской ТЭС.

Об этом сообщило Донбассэнерго.

Там отметили, что в течение последних дней Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где территориально расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск.

ПАО «Донбассэнерго» объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 расположена на неподконтрольной Украине территории).

Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.