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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Остановлена работа Славянской ТЭС
28 мая 2022 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей принято решение об остановке работы Славянской ТЭС.

Об этом сообщило Донбассэнерго.

Там отметили, что в течение последних дней Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где территориально расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск. 

ПАО «Донбассэнерго» объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 расположена на неподконтрольной Украине территории).

Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.

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Комментарии к статье «Остановлена работа Славянской ТЭС»

С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей принято решение об остановке работы Славянской ТЭС.

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