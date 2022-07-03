|3 июля 2022
|Просмотров: 55
|
С воскресенья, 3 июля, в Славянске временно прекращается движение общественного электротранспорта. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"Мы были вынуждены пойти на это в связи с постоянной угрозой обстрелов и недопустимостью скопления людей", - объяснил Лях
О возобновлении троллейбусного движения обещают сообщить дополнительно.
3 июля 2022
• Ватикан выпустил медаль посвященную Украине
• В Славянске прекращено движение электротранспорта
• Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов
• Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов
• Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
1 июля 2022
• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
• Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить
• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
• НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
• Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
• Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
• Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
• Условия получения врачебной практики в Польше
• В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство: детали решения Кабмина
27 июня 2022
• Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"
• PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября
• НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине
• В портах Украины заблокированы 80 иностранных судов с товарами
• Гидратация организма: что следует знать о преимуществах доставки питьевой воды
• На зарплаты военным уходит 40 млрд в месяц
• Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России
26 июня 2022
• ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация
• Расчеты банковскими картами: что изменилось во время войны
• Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты
• Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук
• Зеленский одобрил подписание "транспортного безвиза" с Евросоюзом
25 июня 2022
• АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк
• За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара
• Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты
— 22 июня 2022 —
Битва за Донбасс, эпицентр которой сегодня находится в Северодонецке и Лисичанске, все ближе подступает и к другой крупной агломерации региона - Славянску и Краматорску. Жители этих городов уже пережили оккупацию в 2014 году. Как сегодня они реагируют на новую угрозу? Как устроена бытовая жизнь прифронтового Славянска? На эти и другие вопросы «ОстроВа» ответил глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
— 31 мая 2022 —
Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. В результате по меньшей мере три человека погибли, а еще шестеро ранены.
— 28 мая 2022 —
С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей принято решение об остановке работы Славянской ТЭС.
— 11 мая 2022 —
Сегодня, 11 мая российские войска нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска Донецкой области. Жертв нет.
Приветствую, гость! Вход
3 июля 2022
• Ватикан выпустил медаль посвященную Украине
• В Славянске прекращено движение электротранспорта
• Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов
• Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов
• Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
1 июля 2022
• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
• Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить
• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
• НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
• Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
• Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
• Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
• Условия получения врачебной практики в Польше
• В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство: детали решения Кабмина
27 июня 2022
• Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"
• PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября
• НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине
• В портах Украины заблокированы 80 иностранных судов с товарами
• Гидратация организма: что следует знать о преимуществах доставки питьевой воды
• На зарплаты военным уходит 40 млрд в месяц
• Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России
26 июня 2022
• ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация
• Расчеты банковскими картами: что изменилось во время войны
• Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты
• Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук
• Зеленский одобрил подписание "транспортного безвиза" с Евросоюзом
25 июня 2022
• АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк
• За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара
• Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске прекращено движение электротранспорта»
С воскресенья, 3 июля, в Славянске временно прекращается движение общественного электротранспорта. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.