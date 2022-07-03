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Бездумная исполнительность

В Славянске прекращено движение электротранспорта
3 июля 2022 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С воскресенья, 3 июля, в Славянске временно прекращается движение общественного электротранспорта. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Мы были вынуждены пойти на это в связи с постоянной угрозой обстрелов и недопустимостью скопления людей", - объяснил Лях

О возобновлении троллейбусного движения обещают сообщить дополнительно.

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Комментарии к статье «В Славянске прекращено движение электротранспорта»

С воскресенья, 3 июля, в Славянске временно прекращается движение общественного электротранспорта. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

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