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Бездумная исполнительность

Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
6 июля 2022 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В результате обстрела российских оккупационных сил Славянска во вторник, 5 июля, число погибших возросло до двух, ранены семь человек, сообщает глава военной администрации Вадим Лях.

"В результате вчерашнего обстрела у нас двое погибших и семеро раненых. Всего с начала масштабных боевых действий в громаде погибли 17 человек и ранены 67 человек", - заявил Лях в Facebook.

2 июля войска РФ обстреляли Славянск кассетными снарядами. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.

Агрессор пытается выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей, чтобы продемонстрировать хоть какие-то достижения «спецоперации», которая длится уже пятый месяц.

В разведке Великобритании предупреждают, что Славянск – следующий город, который будут штурмовать россияне. Туда оккупанты перебросили большинство частей Восточной и Западной групп войск, которые, вероятно, уже находятся в 16 километрах от севера города.
По материалам: ZN.UA

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В результате обстрела российских оккупационных сил Славянска во вторник, 5 июля, число погибших возросло до двух, ранены семь человек, сообщает глава военной администрации Вадим Лях.

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