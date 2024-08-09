Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує

|9 августа 2024
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"Укрзалізниця" 8 серпня відправила у рейс перший дитячий вагон. Він рушив у складі потягу Харків – Ясіня.
В "Укрзалізниці" пояснюють, що дитячий вагон призначений для комфортної подорожі батьків з маленькими дітьми. У ньому є інтерактивні плакати, бізіборди (розвиваючі іграшки), розмальовки, дитяче меню, спеціальна постіль.
Крім цього, всередині сам вагон пофарбований в інший колір, має малюнки на кожному купе, а на стелі зображені зірки. Загалом, вагон виглядає як своєрідна дитяча кімната "на колесах".
Дитячий вагон спроєктували в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки уряду Бельгії. Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року – їх проводили на Київському електровагоноремонтному заводі.
У дитячому вагоні можуть їхати батьки, родини з дітьми до 18 років. Однак в УЗ кажуть, що розрахунок робили більшою мірою на малих дітей.
"У нас немає обмеження по віку. Ми кажемо, що тут найцікавіше буде дітям від 0 до 8 років. Наприклад, може їхати сім’я: бабуся, дідусь, батько, мати, але повинна бути хоча б одна дитина, яка з ними подорожує", – розповів співробітник "Укрзалізниці" Олексій Пугач.
На питання, чи можуть діти з інших вагонів прийти у дитячий просто погратися, в УЗ ствердно кивнули – мовляв, теоретично це можливо і навіть вітається.
До того ж дитячий вагон розташований між іншими вагонами, тож у нього можна без проблем зайти іншим пасажирам.
Нині дитячий вагон є лише на одному маршруті – у складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня. Для пілотного проєкту цей потяг обрали не випадково, адже це найдовший маршрут "Укрзалізниці".
Тож логіка полягала в тому, що забезпечити комфортне пересування дітей протягом тривалого часу.
В УЗ вже анонсували, що до кінця року мають додати ще 7 дитячих вагонах – переважно теж на довгі маршрути. За словами керівника пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, наступні дитячі вагони також вирушатимуть з Харкова на Захід: до Закарпаття.
Далі планують додати нові вагони з Дніпра, Запоріжжя та Києва до Закарпаття. Загалом, будуть спостерігати за попитом і, за потреби, перечепити вагон на інший маршрут.
Купити квитки у дитячий вагон можна у застосунку "Укрзалізниці" та на новому сайті. Однак "виловити" їх досить важко. Перцовський зазначав, що пасажири розкупили всі квитки на 20 днів буквально за 40 секунд після старту продажу.
"Ми бачили людей, які просто приходили й казали: ми готові взяти квиток, щоб просто поїхати, і діти погралися", – розповів керівник пасажирського напрямку під час зустрічі дитячого вагона на Київському вокзалі.
Вартість квитків у дитячий вагон не відрізняється від вартості звичайного квитка в купе. Наприклад, поїздка з Харкова у Ясіня обійдеться майже у 1,1 тис грн.
Доїхати з Харкова до Києва можна за 580 грн, а з Києва у Ясіня – за 799 грн. Ціни можуть дещо відрізнятися залежно від дня тижня.
Перед купівлею квитка, на сайті та у застосунку з’являється попередження, що квитки у цей вагон будуть дійсними лише для пасажирів з дітьми.
Пугач пояснював, що технічно купити квиток у дитячий вагон може будь-хто. Оскільки для дітей до 5 років окремий квиток купувати не потрібно, то не можна бути певним, що покупець квитка у дитячому вагоні подорожує з дитиною.
Посадка у вагон починається з того, що провідники дістають невеликий пандус, аби діти могли безпечно та без перешкод зайти з перону всередину.
Далі провідники вдягають на дітей спеціальні браслети – на них зображений такий самий малюнок, як і на відповідному купе, а також вказується номер телефону батьків.
"Дитині тепер легше буде розрізняти купе, адже всі вони мають свою "Іскорку суперсил" – на дверях до кожного з них зображені персонажі лялькового театру, який розробив Дитячий фонд ООН", – розповідали в УЗ.
У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для рахування, книжки, розмальовки. До речі, взяти дитині розмальовку можна і в звичайному вагоні, попросивши її у провідника.
Для найменших пасажирів передбачений манеж і збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою. Крім того, у вбиральні є дитячі засоби гігієни, пеленальний столик для зміни підгузків чи одягу, а також спеціальні дитячі накладки на унітаз.
Крім цього, у визначений час у купе вмикається начитана казка.
У дитячому вагоні є і спеціальне дитяче меню. У ньому є як і стандартні для "Укрзалізниці" позиції – багато видів чаю, кави, води, – так і повноцінні страви.
У дитячому меню є сирники з полуничним джемом (160 грн), пиріг з овочами та сиром (160 грн) та курячі нагетси з гречкою (170 грн).
Також можна придбати різні снеки, горішки та солодощі – все до 50 грн.
На питання, чи може пасажир з дитиною з іншого вагону придбати і собі страву з меню, в УЗ відповіли, що "теоретично це можливо".
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"Укрзалізниця" 8 серпня відправила у рейс перший дитячий вагон. Він рушив у складі потягу Харків – Ясіня.