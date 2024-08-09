У Донецькій області змінюють тривалість комендантської години

У Донецькій області з 12 серпня змінюють тривалість комендантської години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, - з 21:00 до 05:00;

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, - з 17:00 до 09:00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.