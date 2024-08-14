 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Оренда дешевшає другий місяць поспіль: де в Україні найдорожче житло
14 августа 2024 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у липні 2024 року становила 6 916 гривень. За останні два місяці ціни впали на 0,4%, але з початку року оренда подорожчала на 4,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоч оренда впала на 7,1% до 11 738 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року впала на 7,4% - до 10 918 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,6% до 9830 гривень.

У Києві оренда з початку року подорожчала на 4,2% до 9093 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни у прифронтових регіонах – Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) та Миколаївській (3 532 гривень) областях.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, оренда житла дорожчає у 2024 році. Орендну ставку підвищують, у тому числі у знятому житлі.

Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегменту ринку у Києві. Нині середня вартість квартири у столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.

Ціни на житло

Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.

За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6 605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область.

По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 августа 2024

Міноборони "добуло" 100 кг золота та майже 2 тонни срібла зі знищеної військової техніки

Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів

Будущее бинарных опционов на 2025 год

Оренда дешевшає другий місяць поспіль: де в Україні найдорожче житло

9 августа 2024

Ціни на споживчому ринку у липні в середньому залишилися без змін

Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує

Доходи місцевих бюджетів зменшилися у всіх регіонах, окрім Києва

Технологии «умного дома для повышения безопасности и комфорта

У Донецькій області змінюють тривалість комендантської години

20 июня 2024

Чи можуть забрати субсидію під час війни: пояснення юриста

Все, что нужно знать об энергетических напитках бренда Monster Energy

Коли можуть мобілізувати в ЗСУ чоловіків молодше 25 років: всі умови

12 июня 2024

Помер легендарний баскетболіст з емблеми НБА

Україна та США завтра можуть підписати гарантії безпеки: CNN дізналось подробиці угоди

Мінцифри запускає е-Підприємець у "Дії": можна відкрити бізнес в один клік

Продолжение традиций и инновации в iPhone 14 Pro Max

12 апреля 2024

Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації

Літає на висоті 1000 метрів та багаторазовий. В Україні створили ударний дрон "Кажан"

В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо обстріли продовжаться, - Міненерго

Как выбрать онлайн-обменник криптовалют

26 марта 2024

В Україні розкрили дані про зарплати чиновників: де платять найбільше

SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти

Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров

22 февраля 2024

У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення

Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.

"Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків

Лучшие регионы, где производят Херес

Сертифікат "єВідновлення" можна буде використати у програмі іпотеки "єОселя"

17 февраля 2024

Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"

В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни

Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов

Также в разделе

Міноборони "добуло" 100 кг золота та майже 2 тонни срібла зі знищеної військової техніки

— 14 августа 2024 —

Міністерство оборони на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки силами ЗСУ знайшло 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини.

Читать далее ⇒

Будущее бинарных опционов на 2025 год

— 14 августа 2024 —

Бинарные опционы были неоднозначным финансовым инструментом с момента их роста популярности в начале 2010-х годов.

Читать далее ⇒

Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує

— 9 августа 2024 —

"Укрзалізниця" 8 серпня відправила у рейс перший дитячий вагон. Він рушив у складі потягу Харків – Ясіня.

Читать далее ⇒

Технологии «умного дома для повышения безопасности и комфорта

— 9 августа 2024 —

Технический прогресс в наше время достиг фантастических успехов. Концепция «умного дома» является отличным примером интеграции современных технологий в жизнь человека. Она способна значительно улучшить комфорт и уют в доме, а также сделать его намного более безопасным и практичным.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Оренда дешевшає другий місяць поспіль: де в Україні найдорожче житло»

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у липні 2024 року становила 6 916 гривень. За останні два місяці ціни впали на 0,4%, але з початку року оренда подорожчала на 4,7%.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів

Ціни на споживчому ринку у липні в середньому залишилися без змін

Доходи місцевих бюджетів зменшилися у всіх регіонах, окрім Києва

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Помер легендарний баскетболіст з емблеми НБА

Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.

"Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 августа 2024

Міноборони "добуло" 100 кг золота та майже 2 тонни срібла зі знищеної військової техніки

Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів

Будущее бинарных опционов на 2025 год

Оренда дешевшає другий місяць поспіль: де в Україні найдорожче житло

9 августа 2024

Ціни на споживчому ринку у липні в середньому залишилися без змін

Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує

Доходи місцевих бюджетів зменшилися у всіх регіонах, окрім Києва

Технологии «умного дома для повышения безопасности и комфорта

У Донецькій області змінюють тривалість комендантської години

20 июня 2024

Чи можуть забрати субсидію під час війни: пояснення юриста

Все, что нужно знать об энергетических напитках бренда Monster Energy

Коли можуть мобілізувати в ЗСУ чоловіків молодше 25 років: всі умови

12 июня 2024

Помер легендарний баскетболіст з емблеми НБА

Україна та США завтра можуть підписати гарантії безпеки: CNN дізналось подробиці угоди

Мінцифри запускає е-Підприємець у "Дії": можна відкрити бізнес в один клік

Продолжение традиций и инновации в iPhone 14 Pro Max

12 апреля 2024

Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації

Літає на висоті 1000 метрів та багаторазовий. В Україні створили ударний дрон "Кажан"

В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо обстріли продовжаться, - Міненерго

Как выбрать онлайн-обменник криптовалют

26 марта 2024

В Україні розкрили дані про зарплати чиновників: де платять найбільше

SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти

Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров

22 февраля 2024

У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення

Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.

"Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків

Лучшие регионы, где производят Херес

Сертифікат "єВідновлення" можна буде використати у програмі іпотеки "єОселя"

17 февраля 2024

Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"

В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни

Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top