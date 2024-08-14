|14 августа 2024
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Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у липні 2024 року становила 6 916 гривень. За останні два місяці ціни впали на 0,4%, але з початку року оренда подорожчала на 4,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.
На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоч оренда впала на 7,1% до 11 738 гривень.
Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року впала на 7,4% - до 10 918 гривень.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,6% до 9830 гривень.
У Києві оренда з початку року подорожчала на 4,2% до 9093 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.
Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни у прифронтових регіонах – Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) та Миколаївській (3 532 гривень) областях.
За даними НБУ, оренда житла дорожчає у 2024 році. Орендну ставку підвищують, у тому числі у знятому житлі.
Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегменту ринку у Києві. Нині середня вартість квартири у столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.
Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.
За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6 605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область.
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Комментарии к статье «Оренда дешевшає другий місяць поспіль: де в Україні найдорожче житло»
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у липні 2024 року становила 6 916 гривень. За останні два місяці ціни впали на 0,4%, але з початку року оренда подорожчала на 4,7%.