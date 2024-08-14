Міноборони "добуло" 100 кг золота та майже 2 тонни срібла зі знищеної військової техніки

Міністерство оборони на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки силами ЗСУ знайшло 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини.

Про це розказав начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль.

Зазначається, що дорогоцінні метали переробляють спеціалізовані приватні переробні підприємства. За сім місяців поточного року Міноборони отримало від такої переробки 24,7 млн грн. До кінця року планується отримати ще не менше ніж 18 млн грн.

Гроші від продажу дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% золота та платинових металів іде до бюджету, 20% – до спеціального фонду Міноборони для забезпечення потреб ЗСУ. Для срібла пропорція становить 50 на 50.

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали в Україні станом на середину серпня 2024 року встановлені на такому рівні: