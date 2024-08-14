Міноборони "добуло" 100 кг золота та майже 2 тонни срібла зі знищеної військової техніки

|14 августа 2024
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Міністерство оборони на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки силами ЗСУ знайшло 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини.
Про це розказав начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль.
Зазначається, що дорогоцінні метали переробляють спеціалізовані приватні переробні підприємства. За сім місяців поточного року Міноборони отримало від такої переробки 24,7 млн грн. До кінця року планується отримати ще не менше ніж 18 млн грн.
Гроші від продажу дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% золота та платинових металів іде до бюджету, 20% – до спеціального фонду Міноборони для забезпечення потреб ЗСУ. Для срібла пропорція становить 50 на 50.
Закупівельні ціни на дорогоцінні метали в Україні станом на середину серпня 2024 року встановлені на такому рівні:
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9 августа 2024
• Ціни на споживчому ринку у липні в середньому залишилися без змін
• Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує
• Доходи місцевих бюджетів зменшилися у всіх регіонах, окрім Києва
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• SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти
• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
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• У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення
• Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.
• "Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків
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Міністерство оборони на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки силами ЗСУ знайшло 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини.