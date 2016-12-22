Славянск отдает школы и детсады Николаевки

Начиная со следующего года, образовательные учреждения Николаевки не будут финансироваться из бюджета Славянска.

Поскольку в рамках изменения административно-территориального устройства Донецкой области город-спутник переходит из-под эгиды Славянского горсовета в подчинение Славянского района, финансовое обеспечение его образовательных учреждений будет осуществляться иначе.

Первый шаг на пути переформатирования управленческих отношений был сделан на внеочередной сессии Славянского горсовета 30 ноября. Депутаты приняли решение ходатайствовать перед Славянским райсоветом о передаче в его распоряжение трех школ и гимназии Николаевки, а перед Николаевским горсоветом — о передаче трех детских садов.

Как объяснил заместитель городского головы Юрий Подлесный, дифференциация в подчинении общеобразовательных и дошкольных учреждений объясняется требованиями Бюджетного кодекса, согласно которому школы финансируются за счет субвенций из госбюджета, а садики — из местных бюджетов. С Нового года субвенции на содержание николаевских школ будет получать Славянский район, садики же Николаевке придется финансировать самостоятельно.

Теперь соответствующие решения о том, чтобы взять образовательные учреждения в свое управление, должны принять Славянский районный и Николаевский городской советы.

По мнению Юрия Подлесного, изменения не будут ощутимыми ни для учащихся, ни для педагогов Николаевки. «Связи в системе образования давно устоявшиеся, они никуда не уйдут, несмотря на то, что теперь города станут разными административно-территориальными единицами. Будем дальше сотрудничать и со Славянским районом, и с отдельно взятой Николаевкой», - сказал он.