В славянском исполкоме во второй раз прошел расширенный прием граждан

Проведение расширенных приемов граждан руководством Славянска становится традицией: 25 ноября такое мероприятие прошло во второй раз. Выслушать проблемы славянцев и найти пути их решения собрались начальники отделов, управлений и служб исполнительного комитета, коммунальных предприятий и госучреждений, а также представители правоохранительных органов.

Вначале прием проходил без городского головы: мэр был в отъезде, поэтому председательствовал на заседании Александр Самсонов. Вадим Лях сменил своего помощника несколько позже.

В этот раз на прием записались 12 человек. Впрочем, как и в прошлый раз, пришли не все. Посетители просили помочь решить вопросы уборки аварийных деревьев, наведения порядка на придомовой территории, замены счетчика на воду, льготного проезда, подтопления подворий частных домов, предоставления жилья и др. По всем вопросам давались разъяснения. Если проблема требовала дополнительного вмешательства, соответствующее указание получала профильная служба. Если вопрос оказывался нерешаемым – предоставлялось исчерпывающее объяснение, почему. Например, на просьбу жительницы улицы Вольной об установке автономного отопления в пятиэтажке объяснили, что подобные вещи уже давно запрещены.

Порой с посетителями разворачивались дискуссии. Отдельные граждане высказывали свое мнение об общегородских проблемах и предлагали пути их решения. Несмотря на то, что подобные разговоры не вписывались в формат приема, который предполагал решение сугубо личных проблем, людям доходчиво и терпеливо объясняли, как городские власти видят решение того или иного вопроса.