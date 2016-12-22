К эпопее с утверждением общественного совета подключат USAID

В Славянске опять начался суд по общественному совету. В этот раз активист Андрей Федорченко подал иск на исполнительный комитет «за бездеятельность при утверждении персонального состава общественного совета». На данный момент состоялись предварительные слушания и первое заседание. Следующее слушание по делу назначено на 6 декабря.

Напомним, что новый состав контрольно-рекомендательного органа при городском совете Славянска был сформирован 6 апреля. Однако после этого дело застопорилось. Камнем преткновения стал отказ инициативной группы включать в общественный совет представителей комитетов микрорайонов. Настаивавший на этих кандидатурах мэр обратился за разъяснениями в Минюст. Оттуда 1 июля пришел ответ, в котором указывалось, что институт «квартальных» как структура исполкома в совете состоять не может. Поскольку министерский ответ имел статус «информационного письма», мэр Славянска его проигнорировал.

Реакцией со стороны общественности стал судебный иск к городскому голове, где ответчику предъявлялась претензия в неисполнении своих полномочий по легализации созданного органа: по процедуре, Вадим Лях должен вынести утверждение персонального состава на заседание исполнительного комитета. Судебная эпопея началась 26 мая. 11 августа горрайонный суд признал действия мэра противоправными и обязал его выполнить требования закона и возместить истцу-общественнику судебные издержки. Не смотря на то, что ранее городской голова Славянска заявлял, что согласится с любым судебным решением, он все же подал апелляцию. 20 сентября, рассмотрев заявление Вадима Ляха и изучив суть дела, Донецкий окружной апелляционный суд отклонил обращение, тем самым подтвердил правильность решения, принятого ранее судьями Славянска. В соответствии с законодательством 10 октября решение суда должно было быть выполнено. Этого, однако, не произошло. Единственной «уступкой» стала публикация на официальном сайте городского совета проекта решения исполкома об утверждении персонального состава нового общественного совета.

Устав ждать от мэра добровольного выполнения требований закона, общественники обратились в государственную исполнительную службу с ходатайством о применении к истцу принудительных мер. В итоге 2 ноября вопрос об утверждении персонального состава общественного совета все же вынесли на рассмотрение исполкома. Однако Вадим Лях по-прежнему был против его легитимизации. По его словам, поскольку в совет не вошли комитеты микрорайонов и ветеранская организация под руководством Леонида Васильчука, этот орган не вполне отображает интересы громады. В результате персональный состав общественного совета утвержден так и не был — не набралось необходимого количества голосов. Вадим Лях голосовал против, большинство членов исполкома воздержались.

6 декабря, когда эпопея с общественным советом продолжится на новом судебном заседании, там в качестве свидетелей будут допрошены члены славянского исполкома Вадим Лях, Валентина Шаульская, Юрий Подлесный, Александр Шуткевич и Владимир Степанов. Такое решение вынес судья Кузнецов на первом заседании. Кроме того, по решению суда, прозвучавшему еще на предварительном слушании, в качестве третьей стороны к делу присоединится Агентство Соединенных Штатов Америки по развитию (USAID). Как выяснилось, эта организация профинансировала городскую комплексную программу «Відкрита влада. Прозоре місто», одним из пунктов которой значится создание общественного совета.

Как объяснил уполномоченный инициативной группы Андрей Федорченко, на данном этапе суд должен выяснить, имелись ли у исполкома объективные основания отказать в утверждении общественного совета. Если таковых не обнаружат, то решением суда исполком должны обязать утвердить данный консультативно-совещательный орган. А уже потом, вполне возможно, говорит Федорченко, речь может идти об ответственности славянской власти за бездействие.