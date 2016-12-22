В Краматорске вручили ордена «Народный герой»

В Краматорске 3 декабря состоялась церемония вручения негосударственных орденов «Народный герой Украины». Эта награда присуждается за выдающиеся заслуги в борьбе за свободу и целостность Украины и волонтерскую помощь армии. В нынешнем году в наградной список вошли 14 человек — 13 военнослужащих и 1 волонтер. Троих из них наградили посмертно. На церемонию в Краматорск прибыли 12 народных героев. Семья одного из погибших не смогла добраться из-за погодных условий, еще один боец после ранения проходит лечение за границей.

оями Украины навсегда стали Александр Черников из 25-й бригады, а также Владимир Бузенко и Андрей Грицан из 80-й.

Награды со сцены ДК им. Леонида Быкова вручала народная артистка Украины Ада Роговцева. В церемонии награждения также приняли участие известные актеры и режиссеры Екатерина Степанкова и Ахтем Сейтаблаев, музыканты Кристина Панасюк и Святослав Бойко.

Мне много лет. Но все их стоило прожить, чтобы увидеть этот день, - сказала Ада Роговцева. Вручая награды, она обнимала героев.

Представляя своих побратимов, их командиры и сослуживцы рассказывали, за что именно народный герой удостоен награды.

Днепровский журналист Александр Черников погиб возле села Спартак под Донецком в бою за шахту, откуда боевики обстреливали прилегающую территорию. Вместе со своими сослуживцами он уничтожил колонну пушек. В том бою вместе с Сашей погибли 11 человек. Чтобы забрать их тела, была разработана специальная операция по уничтожению блокпоста сепаратистов. В Днепр героя привезли в конце января 2015 года. У 30-летнего бойца с позывным Репортер остались жена и двухмесячная дочь.

27-летний уроженец Черновицкой области Владимир Бузенко погиб 19 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт. 57-летний отец героя не смог пережить смерть сына. Он умер 3 ноября 2015 года. Через 4 недели на этом же кладбище все село провожало в последний путь героя, останки которого удалось вывезти из Донецка.

23-летний «киборг» Андрей Грицан погиб в Донецком аэропорту днем позднее — 20 января 2015 года. По ДНК его опознали лишь в июле. Хоронили героя всем Стрыем Львовской области.

В каждом рассказе о живых и мертвых звучали свидетельства героизма и самопожертвования, патриотизма и любви к людям. Особенно много слов благодарности была сказано в адрес военных медиков, которые рискуя жизнью, спасали побратимов на поле боя.

Стоит отметить, что орден «Народный герой Украины» был основан в 2015 году по инициативе коллекционера антиквариата и волонтера Андрея Боечко и ювелира Дмитрия Щербакова. Материал для изготовления серебряных наград, в прямом смысле слова, собирают всем миром. Драгоценный металл в адрес оргкомитета может отправить каждый желающий. В прошлом году серебро для орденов собирали в 16 странах. Украинский боксер Вячеслав Узелков передал тогда на орден свою серебряную медаль, которую получил на Чемпионате Европы по боксу.