На памятнике славянцам, погибшим в 2014 году, напишут, кто стал причиной агрессии

В Славянске утвердили надпись на памятнике погибшим мирным жителям. Принятию окончательной формулировки предшествовало довольно бурное обсуждение. Встреча общественности с представителями городской и областной власти проходила в исполкоме 8 декабря.

Причины и следствия

Напомним, что в конце октября областное управление культуры и туризма объявило конкурс на проект памятника мирным жертвам военных действий, погибшим на Славянщине весной-летом 2014 года. В технических условиях конкурса это звучало «памяти погибших мирных жителей во время проведения АТО в 2014 г.».

Как и предполагалось, с такой трактовкой не согласились активисты. Несколько общественных организаций Славянска направили коллективное обращение губернатору Донецкой области Павлу Жебривскому, в котором просили вмешаться в ситуацию. В своем письме активисты указывали, что проведение АТО явилось следствием российского вторжения, и именно этот факт должен быть отражен в надписи. Позже вопрос поднимался на личной встрече губернатора с общественностью области. Окончательный вариант Жебривский поручил согласовать на местном уровне, что и состоялось 8 декабря.

Открытый диалог

Председательствовал на собрании заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный. Он огласил все имеющиеся вариации памятной надписи и пригласил присутствующих к обсуждению. Вариантов оказалось три, окончательным стал универсальный, включивший в себя фрагменты всех поступивших предложений. Звучит это так: «Вічна пам’ять мешканцям Слов’янська та інших міст України, що загинули внаслідок окупації російськими загарбниками та терористичними бандформуваннями у квітні-липні 2014 року». Более расширенное содержание надписи участники обсуждения аргументировали необходимостью внести в поминальный список погибших под Славянском воинов АТО, а также патриотов из других городов. В этом контексте, в частности, прозвучал горловский депутат Владимир Рыбак, убитый на территории Славянска.

От имени рабочей группы по подготовке устава громады выступил депутат горсовета Сергей Пустовит, отметивший, что такая надпись соответствует тексту разрабатываемого документа, где период с 12.04 по 5.06.2014 г. подается как оккупация города вследствие агрессии Российской Федерации, а 5 июля 2014 года считается «днем окончания на территории города активной фазы АТО и освобождения Славянска от контролируемых РФ незаконных вооруженных формирований».

Кто оплатит банкет?

Наибольшего пика эмоции достигли, когда слово взял депутат горсовета Николай Батечко, который напомнил, что опрос среди славянцев о необходимости установки памятника проводился именно по той формулировке, что указана в областной конкурсной документации. Кроме того, депутат попросил не политизировать процесс и сосредоточиться на том, где найти средства для строительства мемориала. Если учесть, что сразу после объявления конкурса один из народных депутатов подтвердил свою поддержку проекту, а «первичный» памятный камень в Шелковичном парке был установлен за средства связываемого с ним благотворительного фонда, такая просьба выглядела, мягко говоря, неоднозначной.

В результате всплыла информация, что памятный знак в парке был поставлен без разрешения, а нынешняя надпись на нем тоже не соответствует исторической правде. Что делать с камнем - еще не решили, а табличку активисты намерены потребовать заменить.

В завершение отметим, что финансовая сторона проекта действительно не проработана, и на чьи деньги будут изготавливать памятник, пока не понятно. Город выделяет средства только на проведение конкурса, остальное, как предполагается, оплатят спонсоры. Думается, что эти меценаты проявятся уже на ближайших выборах, и не говорить о политике тогда будет просто невозможно.

P.S.: На момент верстки номера ни одного предложения на конкурс еще не поступило. Срок подачи заявок - до 20 января 2017 года.