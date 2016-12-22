Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»

Ситуация в «ПриватБанке», который лихорадило с 18 декабря, постепенно нормализовалось. На 21 число финучреждение возобновило работу с платежными документами юрлиц, которую приостановили 19 декабря.

Пока сохраняется некоторая напряженность с выдачей наличности банкоматами. Однако и ее устранят в ближайшие дни. На вечер 20 декабря снять деньги в «Привате» славянцы не могли. Однако карточки без процентов обналичивали банкоматы других финучреждений.

На утро 21 числа без перебоев работали лишь банкоматы в Киеве и областных центрах. Всего из 20 тысяч «приватовских» банкоматов в полном объеме загрузили купюрами лишь 7 тысяч.

Проблемы возникали и в магазинах, где были отключены терминалы. Клиенты не могли рассчитаться платежными картами. Даже если они не имели к «ПриватБанку» никакого отношения.

Напомним, что 18 декабря, правительство Украины поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность. Начиная с 21 декабря, министерство финансов Украины стало владельцем 100% акций финучреждения. Оно гарантирует бесперебойное функционирование банка и сохранность средств его клиентов.

Стоит отметить, что Славянск поддался панике в режиме «лайт». Особо тревожились пенсионеры, не успевшие снять в банкоматах свои пенсии. В то же время заместитель начальника Славянского управления ПФУ Сергей Скрипниченко рассказал, что Пенсионного фонда никаких проблем по работе с «ПриватБанком» не возникло. Все перечисления отправлялись в полном объеме и в срок.