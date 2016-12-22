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Фотофакт

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Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой

Антон Скворцов
22 декабря 2016 Просмотров: 145 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Желающих купить бывший детсад за полтора миллиона не нашлось. Фото из архива "ТВ плюс".

На заседании депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства стало известно, что на здание бывшего детского сада на улице Шнурковской (1 Мая) не нашлось покупателей.

Как сообщила начальник отдела коммунальной собственности Алена Яровая, здание планировалось продать на аукционе с первоначальной стоимостью 1,5 миллиона гривен. Однако ни одного заявления об участии не поступило. Согласно существующему порядку, теперь городской совет имеет право принять решение о повторной продаже объекта за меньшую цену. «Скидка» может достигать 50%. Для начала депутаты предложили снизить цену на 10%.  

Секретарь городского совета Жан Ким напомнил, что речь идет о здании, которое связано со скандалом вокруг заместителя мэра Игоря Шаповалова.  

«Напомню, это тот объект, за который якобы дали взятку Шаповалову,  - подчеркнул он, отметив, что на самом деле здание оказалось никому не нужным.

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Комментарии к статье «Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой »

На заседании депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства стало известно, что на здание бывшего детского сада на улице Шнурковской (1 Мая) не нашлось покупателей.

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