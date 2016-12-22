Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска

|22 декабря 2016
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Стали известны результаты ежегодного радиодиктанта национального единства, который проводится по всей стране в День украинского языка и письменности, 9 ноября. Без единой ошибки в этом году задание выполнили только две жительницы Донецкой области. Одна из них, Елена Головина (на фото), проживает сейчас в Славянске.
Воспользовавшись этим обстоятельством, журналисты «ТВ плюс» познакомились с победительницей общеукраинского радиодиктанта. Оказалось, что Елена Головина родом из Донецка, по образованию она - учитель украинского языка и литературы. Примечательно, что эту специальность она получила в Славянском педагогическом университете, где в свое время училась и ее мама. По словам победительницы, в студенческие годы Славянск запомнился ей украинской атмосферой, именно поэтому она переехала сюда, когда ее родной город оказался в оккупации.
Сейчас Елена Головина работает методистом в Донецком областном институте последипломного педагогического образования. По совместительству дистанционно преподает украинский язык и литературу школьникам из неподконтрольных территорий. В радиодиктанте национального единства педагог участвовала второй раз. В прошлом году, признается победительница, задание показалось ей очень сложным - скорее всего, от неуверенности в собственных силах. В этом году Елена Головина настроилась на победу, и диктант дался ей легко.
Добавим, что вторая победительница из Донетчины, Людмила Рыбина, живет в с. Торское Лиманского района.
Всего же, как свидетельствуют опубликованные результаты, в этом году на проверку были присланы 21021 диктант. «На отлично» написали 60 украинцев из 14 областей. Среди них всего двое мужчин, остальные - женщины. Лидерами в этом году стали Киевская и Львовская области, каждая из которых насчитывает по 11 победителей. Общее количество участников и комментарии о самых распространенных ошибках прозвучат в специальном эфире «Украинского радио».
Начиная с 2014 года, победителей радиодиктанта национального единства перестали поощрять призами и подарками, однако количество участников акции от этого не уменьшилось. Напротив, за последние три года ее популярность возросла как в границах Украины, так и за ее пределами.
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Комментарии к статье «Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска»
Стали известны результаты ежегодного радиодиктанта национального единства, который проводится по всей стране в День украинского языка и письменности, 9 ноября. Без единой ошибки в этом году задание выполнили только две жительницы Донецкой области. Одна из них, Елена Головина (на фото), проживает сейчас в Славянске.