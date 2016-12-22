Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

|22 декабря 2016
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Победителем конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации стал Максим Степанов (на фото) - сын главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова.
По данным dumskaya.net, новому губернатору Одесской области 41 год. В 1998 году он окончил Донецкий государственный медуниверситет, в 2004 году — Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика». В 1990-92 годах работал санитаром в больнице. В разные годы, начиная с 1998-го, был исполнительным директором АОЗТ «Энергосервис АТ», заместителем гендиректора ГК «Торговый дом «Газ Украины», замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания «Вече», заместителем председателя Государственной налоговой инспекции Украины. В годы президентства Виктора Ющенко, с 2008 и до весны 2010 года, Максим Степанов занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА. Был уволен после прихода к власти Виктора Януковича. С декабря 2011 года до назначения на пост губернатора возглавлял госпредприятие «Полиграфический комбинат «Украина».
Как известно, предыдущий губернатор Одесской ОГА Михаил Саакашвили подал в отставку 7 ноября.
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Победителем конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации стал Максим Степанов (на фото) - сын главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова.