В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Обострение на Светлодарской дуге и новые потери в рядах ВСУ побудили активистов Славянска провести публичную акцию, цель которой можно обозначить так - поминовение и напоминание. Состоялась она 20 декабря на Соборной площади.

К 19:00 перед исполкомом собрались полтора десятка представителей городских общественных организаций. Речей, флагов и музыки не было. Пришедшие зажгли поминальные лампадки и выставили их в ряд. В общем изобилии новогодней иллюминации это выглядело контрастно, и к собравшимся подходили с вопросами.

По словам организаторов, своей акцией они хотели привлечь внимание к тому, что в стране, невзирая на всю информационную мишуру, идет война, и в боях с противником продолжают гибнуть защитники Родины. Ожесточенные столкновения под Дебальцево привели к новым жертвам, их точное количество пока не установлено.

Фотографию зажженных в Славянске лампадок активисты собираются опубликовать на страницах патриотических групп в социальных сетях. Возможно, надеются инициаторы акции, ее увидят родственники погибших воинов. Для них это будет, пусть отдаленной, но поддержкой.