Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

|22 декабря 2016
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Зарегистрировать свой бизнес в Украине с каждым годом становится все проще. Вступившие в силу очередные изменения порядка регистрации, позволяют это сделать с наименьшими затратами и усилиями.
Первым этапом на пути к созданию компании является ее регистрация в Едином государственном реестре. Для этого нужно обратиться в местную государственную администрацию к государственному регистратору по месту нахождения будущего юридического лица.
Все документы, которые подаются государственному регистратору, должны быть составлены на государственном языке.
Документы для проведения государственной регистрации юридического лица:
В случае государственной регистрации юридического лица, учредителем (учредителями) которого является иностранное юридическое лицо, дополнительно подается документ о подтверждении регистрации иностранного лица в стране его местонахождения, в частности извлечение из торгового, банковского или судебного реестра, сообщает http://gc.ua/yuridicheskie-uslugi/registraciya-biznesa/.
Если документы для проведения государственной регистрации юридического лица подаются учредителем юридического лица, государственному регистратору дополнительно предъявляется его паспорт гражданина Украина или паспортный документ иностранца.
Если документы для проведения государственной регистрации юридического лица подаются лицом, уполномоченным учредителем юридического лица, государственному регистратору дополнительно предъявляется его паспорт гражданина Украины или паспортный документ иностранца и предоставляется документ, удостоверяющий его полномочия.
Срок государственной регистрации не должен превышать трех рабочих дней со дня поступления документов для регистрации.
Не позднее следующего рабочего дня после получения государственным регистратором от органов статистики, доходов и сборов, Пенсионного фонда Украины данных о взятии на учет юридического лица государственным регистратором выдается (направляется почтовым отправлением с описью вложения) учредителю или уполномоченному им лицу один экземпляр оригинала учредительных документов с отметкой государственного регистратора о проведении государственной регистрации юридического лица и выписка из Единого государственного реестра.
Законом №1206 от 15.04.2014 г., который вступил в силу 6 ноября того же года, Хозяйственный кодекс Украины был дополнен статьей 58-1 "Печати субъекта хозяйствования" следующего содержания:
Таким образом, на законодательном уровне закреплено положение о том, что субъект хозяйствования может обзавестись печатью лишь по собственному желанию и никаких дополнительных разрешений для этого ему не нужно.
Напомним, что на данный момент для большинства организационно-правовых форм предприятий минимальный размер уставного капитала законодательно не установлен. Это значит, что он может быть любым.
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Зарегистрировать свой бизнес в Украине с каждым годом становится все проще. Вступившие в силу очередные изменения порядка регистрации, позволяют это сделать с наименьшими затратами и усилиями.