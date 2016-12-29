Маленькие славянцы с особыми потребностями тоже ждут Деда Мороза

|29 декабря 2016
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Под Новый год каждый ребенок ждет подарков от Деда Мороза. Пишет волшебному деду письма, с замиранием сердца кладет их на подоконник, или с родителями посещает ближайшую резиденцию Деда Мороза, чтобы передать пожелание лично.
К сожалению, эти зимние радости доступны не всем ребятишкам. Письма, которые пришли в редакцию «ТВ плюс», за своих детей написали мамы. Маленькие славянцы с особыми потребностями иногда не могут держать в руке карандаш.
В этих письмах — просьбы о здоровье, мире и маминых улыбках. В них — надежда на чудо. Только если детвора верит, что «новогодний заказ» легко исполнит Дед Мороз, мама остается уповать лишь на доброту окружающих людей. Возможно, кто-то из славянцев, прочитавших бесхитростные послания, захочет помочь маленьким землякам.
«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Коноплев Даня. Я очень люблю праздники, особенно Новый год. Всегда жду с нетерпением, когда мы с мамой будем наряжать елку и включать фонарики. Украшения на елку мы делаем сами, И я помогаю маме! Для тебя, Дед Мороз, мы тоже сделали игрушку, чтобы ты украсил свою новогоднюю елочку. Дедушка Мороз! Я тебя очень люблю, и жду, что ты обязательно придешь ко мне с подарками. Мне очень нужна красивая машинка. Ну или любая другая игрушка».
«Дорогой Дедушка Мороз! Я очень хочу под елочку флешплеер, чтобы читал мои флешки со сказками и песнями. Если можно, еще принеси конфет и хорошую погоду. И сделай так, чтобы я гриппом не болел. Шаповал Миша, 7 лет».
«Здравствуй. Дорогой Дедушка Мороз! Я Никита Юриков, мне 10 лет. Желаю тебе всего наилучшего и поздравляю с наступающим Новым годом! Дорогой Дедушка Мороз, я хочу получить в подарок от тебя интересную книгу. Заранее спасибо. До свидания».
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Вова Шевкунов. Я очень жду Новый год. Будет красивая елка, но нарядить ее я не смогу — для меня это очень сложно. Я лежу, не могу встать, поэтому принеси мне в подарок памперсы. Знаю, это неожиданная просьба, но мне они очень нужны. С большой любовью и уважением. Жду тебя».
«Дедушка Мороз! Мне 9 лет, меня зовут Никита Калиберда. Я очень прошу у тебя здоровья, потому что тогда моя мама будет счастлива. Подари мне, пожалуйста, веру в выздоровление. А еще — цветочек аленький, у которого 7 лепестков. Чтобы как у цветика-семицветика оторвать один и пожелать — хочу бегать. С любовью и надеждой на выздоровление».
«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Дьячук Злата. Я очень веселая и добрая, только мне не хватает здоровья. Поэтому прошу, принеси мне, пожалуйста, много-много здоровья. И если можно, то какую-нибудь интересную книгу. Но больше всего мне нужен красивый спортивный костюм».
Если вас затронули эти просьбы и вы решили примерить на себя роль Деда Мороза, телефоны родителей детей находятся в редакции «ТВ плюс» (тел. 2-54-89) и у волонтера Ирины Усович (050) 610-56-77.
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Комментарии к статье «Маленькие славянцы с особыми потребностями тоже ждут Деда Мороза»
Под Новый год каждый ребенок ждет подарков от Деда Мороза. Пишет волшебному деду письма, с замиранием сердца кладет их на подоконник, или с родителями посещает ближайшую резиденцию Деда Мороза, чтобы передать пожелание лично.