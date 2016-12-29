Что человеку хорошо, то коту — стресс: как пережить Новый год, если ты кот или его хозяин

|29 декабря 2016
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Новогодние праздники, ассоциирующиеся с шутками и весельем, вполне могут стать причиной стресса для домашних любимцев и их хозяев. И если владельцы собак могут чувствовать себя в относительной безопасности, поскольку фейерверки и салюты в Славянске запрещены, любителям кошек действительно есть о чем поволноваться.
Наверное, каждый видел в соцсетях забавные картинки с котом, перемотанным скотчем, или сидящим в полицейском участке с табличкой «ронял елку». К сожалению, это суровая правда жизни: любого, даже самого спокойного кота привлекают новогодние деревья, украшенные яркими «звонилками» и «шуршалками».
У хозяев остается выбор: или отказаться от елки (хотя, вряд ли владельцы животных вели себя весь год плохо и не заслужили праздник), или быть готовым к неожиданностям.
Если елку решено ставить, однозначно придется отказаться от мишуры. Коты обожают «дождик». Причем, предпочитают не любоваться им издали, а глотать. Следствием может стать непроходимость кишечника или внутренне кровотечение. Последнее возникает, когда бдительные хозяева, заметив кусочек мишуры, торчащий с обратной стороны кота, начинают тянуть за «дождик». Нужно понимать, что украшение может оказаться длинным и буквально разрезать кишечник.
Если питомец неравнодушен к проводам, заводчики рекомендуют отказаться от гирлянды. Лучше пусть елка не сверкает, чем горит.
Опытные владельцы усатых-полосатых заметили, что к натуральным елкам их питомцы проявляют меньший интерес, чем к искусственным. Покорить вершину пластикового дерева кот попробует почти наверняка. А вот в случае с натуральной хвоей может призадуматься. В принципе, говорят специалисты, коты не любят запах хвои. Но если у ненаряженной елки есть шансы устоять, то запах украшенного дерева их, скорее всего, не остановит.
Некоторые хозяева кошек советуют художественно разбросать под елкой кожуру мандаринов и апельсинов - также, как и хвою, мурки не любят запах цитрусовых. Другие говорят, что это — не выход и настаивают на разбрызгивании на нижних ветвях пихтового или цитрусового масла. В общем, имеет смысл поэкспериментировать, чтобы выяснить, от какого запаха питомца воротит больше всего. Здесь важно помнить, говорят «кошатники», что любой запах масла выветривается за несколько часов, а продержаться нужно пару-тройку дней. За это время у кошки должен выработаться условный рефлекс, подсказывающий, что к дереву лучше не подходить.
Еще один полезный совет — создать в квартире еще один «центр притяжения». Это может быть новая когтеточка, кошачий домик или яркая игрушка, наполненная «кошачьей мятой».
Однако, в один голос твердят владельцы усатых-полосатых, ни один способ не дает гарантии, что елка устоит. Обычно кот выходит из этой ситуации с честью, отделавшись легким испугом и брошенным в него тапком. А вот хозяева, увидев лежащее на полу наряженное новогоднее дерево, как правило, расстраиваются.
Поэтому, рекомендуют заводчики, елку нужно привязывать. Любым способом и крепко. Можно — к батарее, можно привязать к верхушке леску и протянуть ее в четыре стороны по всей комнате, закрепив в нескольких местах.
И тогда, если кот не порежется разбитым шариком, не наестся вредной еды с новогоднего стола, не заболеет от стресса из-за множества гостей. Можно будет считать, что праздник удался.
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Комментарии к статье «Что человеку хорошо, то коту — стресс: как пережить Новый год, если ты кот или его хозяин»
Новогодние праздники, ассоциирующиеся с шутками и весельем, вполне могут стать причиной стресса для домашних любимцев и их хозяев. И если владельцы собак могут чувствовать себя в относительной безопасности, поскольку фейерверки и салюты в Славянске запрещены, любителям кошек действительно есть о чем поволноваться.