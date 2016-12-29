 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Открытие елки: как это было

Что человеку хорошо, то коту — стресс: как пережить Новый год, если ты кот или его хозяин

Светлана Вьюниченко
29 декабря 2016 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Новогодние праздники, ассоциирующиеся с шутками и весельем, вполне могут стать причиной стресса для домашних любимцев и их хозяев. И если владельцы собак могут чувствовать себя в относительной безопасности, поскольку фейерверки и салюты в Славянске запрещены, любителям кошек действительно есть о чем поволноваться.

Наверное, каждый видел в соцсетях забавные картинки с котом, перемотанным скотчем, или сидящим в полицейском участке с табличкой «ронял елку». К сожалению, это суровая правда жизни: любого, даже самого спокойного кота привлекают новогодние деревья, украшенные яркими «звонилками» и «шуршалками». 

У хозяев остается выбор: или отказаться от елки (хотя, вряд ли владельцы животных вели себя весь год плохо и не заслужили праздник), или быть готовым к неожиданностям. 

Если елку решено ставить, однозначно придется отказаться от мишуры. Коты обожают «дождик». Причем, предпочитают не любоваться им издали, а глотать. Следствием может стать непроходимость кишечника или внутренне кровотечение. Последнее возникает, когда бдительные хозяева, заметив кусочек мишуры, торчащий с обратной стороны кота, начинают тянуть за «дождик». Нужно понимать, что украшение может оказаться длинным и буквально разрезать кишечник.    

Если питомец неравнодушен к проводам, заводчики рекомендуют отказаться от гирлянды. Лучше пусть елка не сверкает, чем горит. 

Опытные владельцы усатых-полосатых заметили, что к натуральным елкам их питомцы проявляют меньший интерес, чем к искусственным. Покорить вершину пластикового дерева кот попробует почти наверняка. А вот в случае с натуральной хвоей может призадуматься. В принципе, говорят специалисты, коты не любят запах хвои. Но если у ненаряженной елки есть шансы устоять, то запах украшенного дерева их, скорее всего, не остановит. 

Некоторые хозяева кошек советуют художественно разбросать под елкой кожуру мандаринов и апельсинов - также, как и хвою, мурки не любят запах цитрусовых. Другие говорят, что это — не выход и настаивают на разбрызгивании на нижних ветвях пихтового или цитрусового масла. В общем, имеет смысл поэкспериментировать, чтобы выяснить, от какого запаха питомца воротит больше всего. Здесь важно помнить, говорят «кошатники», что любой запах масла выветривается за несколько часов, а продержаться нужно пару-тройку дней. За это время у кошки должен выработаться условный рефлекс, подсказывающий, что к дереву лучше не подходить. 

Еще один полезный совет — создать в квартире еще один «центр притяжения». Это может быть новая когтеточка, кошачий домик или яркая игрушка, наполненная «кошачьей мятой».

Однако, в один голос твердят владельцы усатых-полосатых, ни один способ не дает гарантии, что елка устоит. Обычно кот выходит из этой ситуации с честью, отделавшись легким испугом и брошенным в него тапком. А вот хозяева, увидев лежащее на полу наряженное новогоднее дерево, как правило, расстраиваются. 

Поэтому, рекомендуют заводчики, елку нужно привязывать. Любым способом и крепко. Можно — к батарее, можно привязать к верхушке леску и протянуть ее в четыре стороны по всей комнате, закрепив в нескольких местах. 

И тогда, если кот не порежется разбитым шариком, не наестся вредной еды с новогоднего стола, не заболеет от стресса из-за множества гостей. Можно будет считать, что праздник удался.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Они тоже верили в Деда Мороза

— 29 декабря 2016 —

Новый год — особый праздник, когда все мы хоть ненадолго возвращаемся в детство и начинаем верить в чудеса. До чего же приятно вспомнить то время, когда для счастья было достаточно обнаружить под подушкой конфету, а под елкой — игрушку. Время, когда Дед Мороз был настоящий, а карнавальный костюм превращал нас в сказочного героя. Эти приятные воспоминания есть абсолютно у всех. И у тех, чьи имена сегодня на слуху у славянцев.

Читать далее ⇒

Маленькие славянцы с особыми потребностями тоже ждут Деда Мороза

— 29 декабря 2016 —

Под Новый год каждый ребенок ждет подарков от Деда Мороза. Пишет волшебному деду письма, с замиранием сердца кладет их на подоконник, или с родителями посещает ближайшую резиденцию Деда Мороза, чтобы передать пожелание лично.

Читать далее ⇒

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

— 22 декабря 2016 —

Обострение на Светлодарской дуге и новые потери в рядах ВСУ побудили активистов Славянска провести публичную акцию, цель которой можно обозначить так - поминовение и напоминание. Состоялась она 20 декабря на Соборной площади.

Читать далее ⇒

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

— 22 декабря 2016 —

Победителем конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации стал Максим Степанов (на фото) - сын главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Что человеку хорошо, то коту — стресс: как пережить Новый год, если ты кот или его хозяин»

Новогодние праздники, ассоциирующиеся с шутками и весельем, вполне могут стать причиной стресса для домашних любимцев и их хозяев. И если владельцы собак могут чувствовать себя в относительной безопасности, поскольку фейерверки и салюты в Славянске запрещены, любителям кошек действительно есть о чем поволноваться.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск получил современную спецтехнику

Лавочки в сквере воинов-интернационалистов вернулись на законное место

Официальные результаты выборов в Николаевке еще не объявлены

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Заявление на пособие по рождению ребенка можно подавать в электронном виде

Кому и на сколько увеличили пенсии с декабря

Сколько потратим на питание в детских садах - вопрос к родителям

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Ход трусцой

Плотские извращения

Легкие на подъем

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Андрей Ярмоленко – лучший футболист Украины

Воспитанники славянской федерации самбо завоевали четыре награды на Всеукраинских соревнованиях

Шесть побед «Сапфира-1» и первое поражение «Уголька»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 декабря 2016

Славянск получил современную спецтехнику

Они тоже верили в Деда Мороза

Что человеку хорошо, то коту — стресс: как пережить Новый год, если ты кот или его хозяин

Маленькие славянцы с особыми потребностями тоже ждут Деда Мороза

Ход трусцой

27 декабря 2016

Андрей Ярмоленко – лучший футболист Украины

Воспитанники славянской федерации самбо завоевали четыре награды на Всеукраинских соревнованиях

Шесть побед «Сапфира-1» и первое поражение «Уголька»

КДЮСШ «Славхлеб» заняла 5-е место на турнире по мини-футболу среди юношеских команд

26 декабря 2016

Аттестационный сбор по айкидо: тройной экзамен, сертификаты и 25 новых поясов

Серебряный квартет и «бронза» Богданова

23 декабря 2016

Заявление на пособие по рождению ребенка можно подавать в электронном виде

Кому и на сколько увеличили пенсии с декабря

Сколько потратим на питание в детских садах - вопрос к родителям

22 декабря 2016

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top