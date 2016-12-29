Они тоже верили в Деда Мороза

Новый год — особый праздник, когда все мы хоть ненадолго возвращаемся в детство и начинаем верить в чудеса. До чего же приятно вспомнить то время, когда для счастья было достаточно обнаружить под подушкой конфету, а под елкой — игрушку. Время, когда Дед Мороз был настоящий, а карнавальный костюм превращал нас в сказочного героя. Эти приятные воспоминания есть абсолютно у всех. И у тех, чьи имена сегодня на слуху у славянцев.

Вадим Лях: «Пусть наступит мир, и новогодняя ночь расцветет огнями фейерверков»

Городской голова Славянска Вадим Лях свой шестой Новый год встретил в Монголии, где тогда служил его отец-военный. На улице стоял 30-градусный мороз. Однако снег в пустыне не выпадал, да и елки там не росли. Тем не менее взрослые пытались создать для детворы, проживающей в военном городке, максимально праздничные условия.

Елку привозили откуда-то из-под Байкала. На празднике обязательно были подарки, мандарины, яблоки, хотя в Монголии со всем этим наблюдался дефицит. Перед Новым годом для детей заливали каток, возле него часто и проходили гулянья. С Дедом Морозом в военной части проблем не было, поскольку недостатка в мужчинах не наблюдалось, - вспоминает славянский мэр.

По его словам, монгольские ребятишки в новогодних праздниках никогда не участвовали, поскольку в этой стране Новый год приходит согласно лунному календарю.

Когда будущему градоначальнику исполнилось 9 лет, его семья переехала в Германию, куда в город Веймар перевели служить отца. Там новогодний праздник открылся для мальчишки с другой стороны.

Немцы празднуют и Рождество 25 декабря, и Новый год. Особое настроение даже тогда, в советские годы, ощущалось уже с начала декабря. Город разукрашивали огнями, появлялись элементы декора не только внутри зданий, но и снаружи. Например, на дверях висели еловые венки и колокольчики. Все это было для нас непривычно, - рассказывает Вадим Лях.

Но самым запоминающимся для советского ребенка стали фейерверки, которые запускали жители немецкого города в праздничную ночь. Они были повсюду, небо расцветало огнями, и хотелось кричать от счастья. Однако детей в Германии учат вести себя прилично в любых ситуациях.

- Это очень красиво — небо в фейерверках. Мы все помним его таким, новогодним, довоенным. Поэтому в Новом году я желаю всем нам мира, чтобы выстрелы в Новогоднюю ночь несли с собой не страх, а красоту. Пусть расцветает наш город, в счастье и достатке живут славянцы, - говорит городской голова.

Сергей Доценко: «Пусть добрые мечты обязательно сбываются»

Главный редактор газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс» Сергей Доценко помнит новогодние праздники, начиная с детсадовского возраста. На утренниках в детском саду, как и все мальчики, он тогда выступал в роли Зайчика. Девочки, по воспоминаниям будущего главного редактора, все без исключения были в костюмах Снежинок.

До сих пор в семье Сергея Доценко хранится елочная игрушка его детства — стеклянный желтый лимончик. Творческие нотки в характере мальчика развились рано, поэтому он разрисовал ее цветочками. Это украшение он и сейчас бережно вешает на домашнюю елку.

Однако самым запомнившимся Новым годом для Сергея Доценко стал тот, который он встретил в кубинском порту. В 18 лет он еще не увлекался газетным бизнесом, его манили дальние странствия. На Кубу он пришел на сухогрузе «Клим Ворошилов», куда его распределили после окончания мореходки.

— Больше всего, конечно, поражало отсутствие елки на празднике. Вместо нее была пальма в горшке, которую мы украсили гирляндами. Не имелось в наличии и Деда Мороза со Снегурочкой. А вот праздничный стол на корабле накрывали — с обязательным «оливье», чтобы моряки не так тосковали по дому, - вспоминает славянский газетчик.

Куба тогда была очень бедным государством. По его наблюдениям, Новый год там практически не отмечали. Когда сухогруз отходил с острова Свободы, 18-летний советский парень смотрел в сторону такой близкой Америки и думал, что наверное, никогда там не побывает. Однако, занявшись изданием газеты, он посетил США дважды, и понял, что мечты, загаданные в Новый год, обязательно сбываются.

Именно этого — чтобы добрые мечты сбылись — Сергей Доценко желает всем читателям «ТВ плюс».

Сергей Алешин: «Главное — спокойствие в городе»

Клюшка, шайба и снегопад в свете уличного фонаря — таким осталось самое яркое новогоднее впечатление из детства в памяти начальника Славянского отдела полиции Сергея Алешина.

Как правило, родители Сергея праздновали Новый год у сестры его матери, Таисии. Жили родственники в селе Смелое Славяносербского района Луганской области. Долго сидеть за столом со взрослыми было скучно, и Сергей с двоюродным братом Виталием шли на улицу. Брали клюшки, шайбу и играли в хоккей на накатанной дороге перед двором.

«Идёт снег, светит фонарь, родители празднуют Новый год, а мы с братом гоняем шайбу под этим фонарем», - вспоминает Сергей Анатольевич.

Когда Сергей Алешин в 1993 году пришел работать в милицию, праздники приобрели для него особый смысл. «С тех пор Новый год для меня ассоциируется с охраной общественного порядка», - улыбается он.

В наступающем 2017 году начальник полиции Славянска желает горожанам побольше детского смеха и поменьше неприятностей. «Счастья, мирного неба и спокойствия. Это, я считаю, самое главное», - говорит Сергей Алешин.

Сергей Туреев: «Желаю Славянску демографического взрыва»

Главный врач Славянского родильного дома Сергей Туреев, как и многие советские дети, мечтал стать космонавтом. Но у него для этого были особые причины — Сергей Валентинович родился 12 апреля, в День космонавтики.

Ближе всего к осуществлению своей мечты Сергей Туреев стоял на пороге 1967 г. Тогда десятилетнему сыну на новогодний утренник мама-рукодельница смастерила костюм покорителя звезд. Самодельный скафандр стал предметом зависти мальчишек-одноклассников и принес его обладателю первую победу на школьном карнавале.

— Это был абсолютно чудесный костюм — нежно-голубого цвета, со шлемом, у которого поднимался щиток. Помню, как папа делал для этого специальные крепления на болтиках, - рассказывает сегодня главный славянский женский доктор.

Тот карнавал Сергей Туреев запомнил на всю жизнь. Но в его детских воспоминаниях ощущением счастья отмечен каждый Новый год. В доме всегда устанавливали большую елку. Кроме покупных игрушек, на нее развешивали орехи в «золотой» и «серебряной» фольге, конфеты, самодельные украшения из картона. Фабричные гирлянды были редкостью, поэтому Сережа вместе с папой, вооружившись паяльной лампой, самозабвенно мастерили «огоньки» из маленьких лампочек.

Сегодня все это сохранилось только в воспоминаниях, даже детские фото остались в Торезе — за линией разграничения.

Накануне Нового года Сергей Туреев желает всем славянцам, особенно женщинам, мира, здоровья, любви, а городу — демографического взрыва.

Лариса Медведева: «Новый год позволяет в душе оставаться детьми»

И. о. председателя Славянской РГА Лариса Медведева всегда любила новогодние праздники.

Мне нравилась предпраздничная суета, подарки, наряды, утренники в детском саду, к которым мы разучивали песни и танцы, примеряли костюмы и подолгу крутились в них перед зеркалом. Помню, как водили вокруг елки хороводы и звали хором Деда Мороза. А когда он появлялся в дверях с мешком подарков, нас охватывал настоящий восторг, - рассказывает она.

Дома особым событием при подготовке к празднику становилось украшение елки. Особенно маленькой Ларисе нравилось делать это вместе с папой.

Он каждый раз рассказывал мне при этом какую-нибудь интересную историю или сказку. А я, подавая ему игрушки, выспрашивала подробности сюжета, вспоминает руководитель района.

Любила Лариса Медведева и школьные новогодние утренники. По ее воспоминаниям, проходили они всегда интересно и волнующе. И хотя детство уже прошло, Новый год по сей день остается ее самым любимым праздником.

В эти волшебные дни она желает всем жителям Славянщины ненадолго вернуться в детские годы. Почувствовать былой восторг от сияющей елки и запаха мандаринов. Зарядится позитивной энергией, чтобы потом весь год с уверенностью смотреть в будущее.

Василий Хоменко: «Детский Новый год зависит от взрослых, и дело не в богатстве, а в любви»

Председатель объединения общественных организаций «Союз патриотов Славянска» Василий Хоменко помнит зимние праздники, начиная, примерно, с 5-летнего возраста.

В селе Ташара Новосибирской области, где он родился, новогодние гулянья сопровождались катанием на санях, запряженных тройкой, и на ледяных горках, которые накануне заливали взрослые.

— На массовые гулянья собиралась почти вся деревня – люди лазили на столбы за подарками, устраивали снежные битвы «стенка на стенку», пели песни. Получалось ярко, шумно и весело. Еще с того времени мне запомнилось, как я ходил в садик по деревянному асфальту, поднятому на полметра от земли – в снег и грязь это было очень удобно. Тогда мне казалось, что наша деревня – самая благоустроенная, но мама почему-то называла ее дырой, - рассказывает Василий Хоменко.

Когда мальчику исполнилось 6 лет, его семья переехала в Славянск. Здесь ребенок впервые увидел настоящий асфальт.

— Первый новогодний утренник, на котором я здесь побывал, проходил в комнате школьника на улице Батюка. Насколько мне известно, сейчас это помещение продано частному лицу. А жаль, ведь там можно было провести для детей еще много интересных праздничных мероприятий. С годами, я понял, что детский новогодний праздник во многом зависит от нас, взрослых. И неважно, богатые мы или бедные. Главное, чтобы мы шли к детям с добром и любовью. Всех с наступающим Новым годом! - говорит славянский активист.