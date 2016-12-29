Ребенок заболел менингитом

— 29 декабря 2016 —

Новый год — особый праздник, когда все мы хоть ненадолго возвращаемся в детство и начинаем верить в чудеса. До чего же приятно вспомнить то время, когда для счастья было достаточно обнаружить под подушкой конфету, а под елкой — игрушку. Время, когда Дед Мороз был настоящий, а карнавальный костюм превращал нас в сказочного героя. Эти приятные воспоминания есть абсолютно у всех. И у тех, чьи имена сегодня на слуху у славянцев.

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