Славянск не защищен от гриппа

|29 декабря 2016
|Просмотров: 89
|
Прививочная кампания против гриппа в Славянске ведется неудовлетворительно: по показателям иммунизации город на одном из последних мест в Донецкой области.
По данным СЭС, к настоящему моменту прививки получили всего 94 человека. «К сведению: в Славянском районе иммунизированы 784 человека», - отметила заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Галина Шишова.
— 29 декабря 2016 —
Полиция Славянска обращается к жителям города и района, преподавателям общеобразовательных и профессионально-технических заведений, работникам внешкольных детских учреждений с просьбой рассказать детям о возможности обращения на линию «102» в любых жизненных ситуациях.
— 29 декабря 2016 —
Увеличен размер финансирования, выделяемого отделом культуры на работу по увековечиванию советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны.
— 29 декабря 2016 —
В Славянске зафиксирован случай менингита. Об этом сообщила заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Галина Шишова.
— 29 декабря 2016 —
Новый год — особый праздник, когда все мы хоть ненадолго возвращаемся в детство и начинаем верить в чудеса. До чего же приятно вспомнить то время, когда для счастья было достаточно обнаружить под подушкой конфету, а под елкой — игрушку. Время, когда Дед Мороз был настоящий, а карнавальный костюм превращал нас в сказочного героя. Эти приятные воспоминания есть абсолютно у всех. И у тех, чьи имена сегодня на слуху у славянцев.
Приветствую, гость! Вход
29 декабря 2016
Полиция готова прийти на помощь детям
Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом
Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов
Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова
Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование
Славянский полигон ТБО закрыли
Городской бюджет приняли с поправками
Мэр Славянска отчитался о работе за год
Юрий Луценко посоветовал и. о. замначальника Славянской прокуратуры уволиться по статье
Славянский районный совет принял бюджет-2017. Ждем правки
В Славянске заговорили о повышении квартплаты
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянск не защищен от гриппа»
Прививочная кампания против гриппа в Славянске ведется неудовлетворительно: по показателям иммунизации город на одном из последних мест в Донецкой области.