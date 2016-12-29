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Славянск предновогодний

Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование

Антон Скворцов
29 декабря 2016 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Увеличен размер финансирования, выделяемого отделом культуры на работу по увековечиванию советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны. 

Депутаты решили повысить размер оплаты труда ответственного секретаря славянской редакции «Книги памяти Украины» Эдуарда Арутюняна с 42 тысяч до 70 тысяч гривен в 2017 году. Увеличение связано с неудовлетворительным материально-технических оснащением редакции и многочисленными накладными расходами, которые ответственному секретарю приходится оплачивать из собственного кармана.

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Комментарии к статье «Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование»

Увеличен размер финансирования, выделяемого отделом культуры на работу по увековечиванию советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны. 

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