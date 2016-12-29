Координатор СБУ рассказал, как возвращают на родину боевиков

С августа 2015 года - начала действия программы СБУ «Тебя ждут дома» - Службе безопасности удалось вернуть в Украину около двухсот человек, которые в свое время вступили в ряды незаконных вооруженных формирований.

Об этом на пленарном заседании сессии Славянского горсовета 24 декабря рассказал координатор программы Владимир Вук. Речь идет о тех людях, которые, по его словам, «поддались российской пропаганде, либо под влиянием сомнительной харизмы Игоря Стрелкова, или просто, совершив ошибку» перешли на сторону НВФ.

Вук объяснил, что, если такой гражданин добровольно складывает оружие и полностью осознает свою вину, он может быть освобожден от уголовной ответственности. «После этого он сможет продолжать нормальную, полноценную жизнь, у него не будет судимости или чего-то в этом роде», - подчеркнул он. Непременным условием является непричастность к совершению серьезных преступлений – убийств, пыток, изнасилований и т. д. Избежать ответственности может человек, который, к примеру, стоял на блокпосту и проверял документы.

Всего в списках СБУ значатся несколько тысяч граждан Украины, которые перешли на сторону незаконных вооруженных формирований.

Чтобы стать участником программы «Тебя ждут дома», члену НВФ необходимо самостоятельно, либо с помощью родственников или близких обратиться в СБУ по телефонам (050) 831-26-22 или (073) 042-06-02. После всесторонней проверки сотрудники Службы безопасности организовывают перемещение заявителя через линию разграничения. По словам Владимира Вука, это сложный и подчас опасный процесс, но до настоящего времени все проходило благополучно.

Затем гражданина доставляют в правоохранительные органы, где он подает заявление о своем участии в НВФ и добровольном отказе от него. «После этого у человека начинается абсолютно другая жизнь - он возвращается домой, к своим близким», - говорит координатор СБУ.

В свою очередь, правоохранительные органы проводят расследование в отношении данного человека и передают дело в суд. В 99% случаев его освобождают от уголовной ответственности. Бывает и так, что подсудимому назначают условное наказание в случае, если он был замешан в каких-либо незначительных правонарушениях еще до участия в НВФ.

Служба безопасности в дальнейшем оказывает освобожденному всяческую поддержку, в том числе в трудоустройстве.