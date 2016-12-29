Координатор СБУ рассказал, как возвращают на родину боевиков

|29 декабря 2016
|Просмотров: 91
|
С августа 2015 года - начала действия программы СБУ «Тебя ждут дома» - Службе безопасности удалось вернуть в Украину около двухсот человек, которые в свое время вступили в ряды незаконных вооруженных формирований.
Об этом на пленарном заседании сессии Славянского горсовета 24 декабря рассказал координатор программы Владимир Вук. Речь идет о тех людях, которые, по его словам, «поддались российской пропаганде, либо под влиянием сомнительной харизмы Игоря Стрелкова, или просто, совершив ошибку» перешли на сторону НВФ.
Вук объяснил, что, если такой гражданин добровольно складывает оружие и полностью осознает свою вину, он может быть освобожден от уголовной ответственности. «После этого он сможет продолжать нормальную, полноценную жизнь, у него не будет судимости или чего-то в этом роде», - подчеркнул он. Непременным условием является непричастность к совершению серьезных преступлений – убийств, пыток, изнасилований и т. д. Избежать ответственности может человек, который, к примеру, стоял на блокпосту и проверял документы.
Всего в списках СБУ значатся несколько тысяч граждан Украины, которые перешли на сторону незаконных вооруженных формирований.
Чтобы стать участником программы «Тебя ждут дома», члену НВФ необходимо самостоятельно, либо с помощью родственников или близких обратиться в СБУ по телефонам (050) 831-26-22 или (073) 042-06-02. После всесторонней проверки сотрудники Службы безопасности организовывают перемещение заявителя через линию разграничения. По словам Владимира Вука, это сложный и подчас опасный процесс, но до настоящего времени все проходило благополучно.
Затем гражданина доставляют в правоохранительные органы, где он подает заявление о своем участии в НВФ и добровольном отказе от него. «После этого у человека начинается абсолютно другая жизнь - он возвращается домой, к своим близким», - говорит координатор СБУ.
В свою очередь, правоохранительные органы проводят расследование в отношении данного человека и передают дело в суд. В 99% случаев его освобождают от уголовной ответственности. Бывает и так, что подсудимому назначают условное наказание в случае, если он был замешан в каких-либо незначительных правонарушениях еще до участия в НВФ.
Служба безопасности в дальнейшем оказывает освобожденному всяческую поддержку, в том числе в трудоустройстве.
— 29 декабря 2016 —
Полиция Славянска обращается к жителям города и района, преподавателям общеобразовательных и профессионально-технических заведений, работникам внешкольных детских учреждений с просьбой рассказать детям о возможности обращения на линию «102» в любых жизненных ситуациях.
— 29 декабря 2016 —
Увеличен размер финансирования, выделяемого отделом культуры на работу по увековечиванию советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны.
— 29 декабря 2016 —
Прививочная кампания против гриппа в Славянске ведется неудовлетворительно: по показателям иммунизации город на одном из последних мест в Донецкой области.
— 29 декабря 2016 —
В Славянске зафиксирован случай менингита. Об этом сообщила заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Галина Шишова.
Приветствую, гость! Вход
29 декабря 2016
Между Химиком и Черевковкой столкнулись два автобуса
Телефонные мошенники «развели» пенсионеров на 38 тысяч гривен
Координатор СБУ рассказал, как возвращают на родину боевиков
Полиция готова прийти на помощь детям
Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом
Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов
Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова
Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование
Славянский полигон ТБО закрыли
Городской бюджет приняли с поправками
Мэр Славянска отчитался о работе за год
Юрий Луценко посоветовал и. о. замначальника Славянской прокуратуры уволиться по статье
Славянский районный совет принял бюджет-2017. Ждем правки
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Координатор СБУ рассказал, как возвращают на родину боевиков»
С августа 2015 года - начала действия программы СБУ «Тебя ждут дома» - Службе безопасности удалось вернуть в Украину около двухсот человек, которые в свое время вступили в ряды незаконных вооруженных формирований.