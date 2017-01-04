Первым ребенком-2017 в Славянске стал мальчик

|4 января 2017
|Просмотров: 85
|
Сына 26-летняя Татьяна Рудюк родила 1 января в 2:15. Вместе с мужем Денисом они давно решили, что назовут мальчика Мишей.
По прогнозам врачей, малыш должен был родиться 3-го числа, но природа распорядилась иначе. То, что ребенок вот-вот попросится на свет, Татьяна поняла ближе к вечеру 31 декабря. Но она твердо решила встретить с семьей Новый год.
- К нам пришли родители, брат с женой, накрыли праздничный стол. Однако без двадцати двенадцать пришлось вызвать «скорую», - рассказывает мамочка «новогоднего» ребенка.
Из Приволья, где живет семья Рудюк, в Славянск добирались по-праздничному – с сиреной и мигалками. В роддом прибыли в 0:30, и менее, чем через два часа Татьяна обнимала своего сына.
По словам заведующего родильным отделением Владимира Жука, который принимал роды, мальчик здоров, его вес – 2,8 кг, рост – 48 см. В первый день нового года он оказался единственным новорожденным в Славянске. А вот 2-го числа на свет появились еще трое малышей.
Маленький Миша – второй ребенок в семье Рудюк. Старшая дочь Настя тоже родилась в январе. Теперь, улыбается счастливая мама, весь месяц у них будет исключительно праздничным.
Отметим, что в Киеве в наступившем году первым также родился мальчик. Он появился на свет в роддоме №5 на седьмой минуте после полуночи. Вес малыша – 3280 г. Родители решили назвать сына Андреем.
Как рассказали в Министерстве юстиции, самыми популярными именами для новорожденных украинцев в ушедшем году оказались Артем, Иван, Тимур, Дмитрий и Мирон. Девочек чаще всего называли Мария, Анна, София, Дарина и Ева.
Среди необычных имен, которые получали новорожденные девочки в 2016-м: Мишель, Мартина, Джуанна, Эгия, Лея, Ориана, Алипия. Самыми редкими именами мальчиков в пресс-службе Минюста назвали Оскар, Даромир, Леонардо, Эмильен, Добрыня, Милан, Гектор, Лионель, Дамир, Даррэн, Альп, Илай.
В Славянске общеукраинская тенденция более прослеживалась на именах мальчиков. Чаще всего их называли Артем, Даниил, Дмитрий, Иван и Максим. Девочкам наиболее часто давали имена Алиса, Анастасия, Арина, Виктория и Анна.
Некоторые горожане, придумывая имена для своих наследников, проявили недюжинный креатив. Так, в минувшем году в городе появились Авель, Арнольд, Себастьян, Серафим, Эммануил, Эрик и Ян. Не отставали и родители девочек. Они подарили Славянску Божану, Бэллу, Валенсию, Жозефину, Николь, Стефанию, Эмилию и Эльзу.
— 4 января 2017 —
В Славянском краеведческом музее продолжается проект «Музей открыт на ремонт». 28 декабря здесь открылась новая выставка - «Славкерампродукт. Работа с материалом».
— 4 января 2017 —
В четверг, 5 января, в 18 часов в Школе искусств состоится социально-культурная акция «Святой Николай — детям Востока».
— 4 января 2017 —
Во многих городах Украины 1 января состоялись акции, приуроченные к очередной годовщине со дня рождения руководителя ОУН Степана Бандеры. В Славянске такое событие проходит второй год подряд.
— 29 декабря 2016 —
С августа 2015 года - начала действия программы СБУ «Тебя ждут дома» - Службе безопасности удалось вернуть в Украину около двухсот человек, которые в свое время вступили в ряды незаконных вооруженных формирований.
Приветствую, гость! Вход
4 января 2017
Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников
В Славянске собираются восстановить колесо обозрения
Славянские троллейбусы декоммунизировали
В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение
На строительство жилья для переселенцев объявлен новый тендер
Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»
«Святой Николай - детям Востока»
На улице Королева проблемы с водой
Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд
В Славянске прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры
Что сделано в Славянске за год: отчет в цифрах
За 6 часов до Нового года: мост под Славянском Петр Порошенко открывал дистанционно
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Первым ребенком-2017 в Славянске стал мальчик»
Сына 26-летняя Татьяна Рудюк родила 1 января в 2:15. Вместе с мужем Денисом они давно решили, что назовут мальчика Мишей.