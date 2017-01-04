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Фотофакт

Да будет свет!

Первым ребенком-2017 в Славянске стал мальчик

Светлана Вьюниченко
4 января 2017 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Сына 26-летняя Татьяна Рудюк родила 1 января в 2:15.
  • Родившийся первым в Славянске в этом году Миша – второй ребенок в семье Рудюк.

Сына 26-летняя Татьяна Рудюк родила 1 января в 2:15. Вместе с  мужем Денисом они давно решили, что назовут мальчика Мишей.

По прогнозам врачей, малыш должен был родиться 3-го числа, но природа распорядилась иначе. То, что ребенок вот-вот попросится на свет, Татьяна поняла ближе к вечеру 31 декабря. Но она твердо решила встретить с семьей Новый год. 

- К нам пришли родители, брат с женой, накрыли праздничный стол. Однако без двадцати двенадцать пришлось вызвать «скорую», - рассказывает мамочка «новогоднего» ребенка. 

Из Приволья, где живет семья Рудюк, в Славянск добирались по-праздничному – с сиреной и мигалками. В роддом прибыли в 0:30, и менее, чем через два часа Татьяна обнимала своего сына.

По словам заведующего родильным отделением Владимира Жука, который принимал роды, мальчик здоров, его вес – 2,8 кг, рост – 48 см. В первый день нового года он оказался единственным новорожденным в Славянске. А вот 2-го числа на свет появились еще трое малышей. 

Маленький Миша – второй ребенок в семье Рудюк. Старшая дочь Настя тоже родилась в январе. Теперь, улыбается счастливая мама, весь месяц у них будет исключительно праздничным. 

Отметим, что в Киеве в наступившем году первым также родился мальчик. Он появился на свет в роддоме №5 на седьмой минуте после полуночи. Вес малыша – 3280 г. Родители решили назвать сына Андреем. 

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Как рассказали в Министерстве юстиции, самыми популярными именами для новорожденных украинцев в ушедшем году оказались Артем, Иван, Тимур, Дмитрий и Мирон. Девочек чаще всего называли Мария, Анна, София, Дарина и Ева. 

Среди необычных имен, которые получали новорожденные девочки в 2016-м: Мишель, Мартина, Джуанна, Эгия, Лея, Ориана, Алипия. Самыми редкими именами мальчиков в пресс-службе Минюста назвали Оскар, Даромир, Леонардо, Эмильен, Добрыня, Милан, Гектор, Лионель, Дамир, Даррэн, Альп, Илай.

В Славянске общеукраинская тенденция более прослеживалась на именах мальчиков. Чаще всего их называли Артем, Даниил, Дмитрий, Иван и Максим. Девочкам наиболее часто давали имена Алиса, Анастасия, Арина, Виктория и Анна. 

Некоторые горожане, придумывая имена для своих наследников, проявили недюжинный креатив. Так, в минувшем году в городе появились Авель, Арнольд, Себастьян, Серафим, Эммануил, Эрик и Ян. Не отставали и родители девочек. Они подарили Славянску Божану, Бэллу, Валенсию, Жозефину, Николь, Стефанию, Эмилию и Эльзу.

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Комментарии к статье «Первым ребенком-2017 в Славянске стал мальчик»

Сына 26-летняя Татьяна Рудюк родила 1 января в 2:15. Вместе с  мужем Денисом они давно решили, что назовут мальчика Мишей.

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