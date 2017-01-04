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Фотофакт

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В Славянске прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры

Павел Коротенко
4 января 2017 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Во многих городах Украины 1 января состоялись акции, приуроченные к очередной годовщине со дня рождения руководителя ОУН Степана Бандеры. В Славянске такое событие проходит второй год подряд.

Приглашения поучаствовать в факельном шествии начали распространяться в местном сегменте социальных сетей с середины декабря. В 17:00 первого дня нового года на центральной площади Славянска собралось до сотни горожан и гостей города. Выстроившись в колонну и вооружившись зажженными факелами, активисты отправились по маршруту «Соборная площадь - памятник Тарасу Шевченко». 

В пути участники марша скандировали речевки и лозунги, а также пели не теряющий популярности политический памфлет «Ла-ла-ла». Реакция редких прохожих, взрослых и детей, была неоднородной: одни воспринимали происходящее спокойно, другие, завидев приближающуюся колонну, предпочитали свернуть в подворотню. 

Митинг возле памятника был недолгим. Здесь активисты исполнили гимн Украины и немного поговорили об идее ее суверенности. В этом контексте вспомнили Степана Бандеру, боровшегося против нацистского и коммунистического оккупационных режимов. Его пример выступавшие назвали очень актуальным для нынешнего поколения украинцев. Память всех погибших за свободу и независимость Украины собравшиеся почтили минутой молчания. Тех, кто сейчас на поле боя, поблагодарили за мужество и патриотизм.

После этого участники марша снова сгруппировались в колонну и вернулись на центральную площадь города. Общественный порядок во время проведения акции обеспечивало подразделение Нацгвардии. Эксцессов не произошло.

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Комментарии к статье «В Славянске прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры»

Во многих городах Украины 1 января состоялись акции, приуроченные к очередной годовщине со дня рождения руководителя ОУН Степана Бандеры. В Славянске такое событие проходит второй год подряд.

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