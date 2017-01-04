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Фотофакт

Да будет свет!

«Святой Николай - детям Востока»

Антон Скворцов
4 января 2017 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В четверг, 5 января, в 18 часов в Школе искусств состоится социально-культурная акция «Святой Николай — детям Востока».

Акция проходит в Донецкой и Луганской областях при поддержке Министерства культуры Украины, сообщила начальник профильного отдела исполкома Марина Олейник. 

«Во время мероприятия Украинский академический фольклорно-этнографический коллектив «Калина» продемонстрирует детям восточных регионов Украины традиции празднования украинским народом прихода святого Николая и подарит детям настоящий праздник украинской культуры», - рассказала она. Кроме того, каждый ребенок получит сладкий подарок.

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Комментарии к статье ««Святой Николай - детям Востока»»

В четверг, 5 января, в 18 часов в Школе искусств состоится социально-культурная акция «Святой Николай — детям Востока».

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