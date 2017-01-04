|4 января 2017
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В четверг, 5 января, в 18 часов в Школе искусств состоится социально-культурная акция «Святой Николай — детям Востока».
Акция проходит в Донецкой и Луганской областях при поддержке Министерства культуры Украины, сообщила начальник профильного отдела исполкома Марина Олейник.
«Во время мероприятия Украинский академический фольклорно-этнографический коллектив «Калина» продемонстрирует детям восточных регионов Украины традиции празднования украинским народом прихода святого Николая и подарит детям настоящий праздник украинской культуры», - рассказала она. Кроме того, каждый ребенок получит сладкий подарок.
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В четверг, 5 января, в 18 часов в Школе искусств состоится социально-культурная акция «Святой Николай — детям Востока».