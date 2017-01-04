«Святой Николай - детям Востока»

— 29 декабря 2016 —

С августа 2015 года - начала действия программы СБУ «Тебя ждут дома» - Службе безопасности удалось вернуть в Украину около двухсот человек, которые в свое время вступили в ряды незаконных вооруженных формирований.

Читать далее ⇒